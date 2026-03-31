Jérémy Doku, het ultieme wapen van de Rode Duivels, maar... deze fout mag Rudi Garcia zeker niet maken

Johan Walckiers
Jérémy Doku is de schrik van elke verdediger. Tegen de VS blonk hij zaterdag al uit, maar de Amerikanen hadden blijkbaar niet goed begrepen dat een enkele dekking op de winger van Manchester City geen goed idee was. Die ruimte gaat Doku niet meer krijgen, al maakt dat eigenlijk niet zoveel uit.

We hoeven er geen tekening meer bij te maken: iedereen weet het intussen. Jérémy Doku is het belangrijkste aanvallende wapen dat België heeft. De tegenstanders stellen zich erop in, al probeerde de VS het op een andere manier door hem man-op-man op te vangen. Dat zullen ze vanaf nu ook niet meer doen.

Op het WK krijgt Doku zo goed als zeker twee of drie man op zich elke keer hij in balbezit komt, maar dat maakt ruimte voor anderen vrij. En de kans is vrij groot dat Doku zich ook uit die omsingeling kan dribbelen. 

Doku trekt zich weinig aan van dubbele of driedubbele dekking

Wel zal hij nooit de beste afwerker worden, maar het gevaar is er wel en de ruimte die er vrij komt voor mannen als Lukebakio, De Bruyne, Lukaku... kan bepalend zijn in wedstrijden waarin een strikte tactiek wordt toegepast door de tegenstander.

Maar één fout, eentje die Pep Guardiola in het begin ook maakte, mag Rudi Garcia niet maken: hem zelf te veel tactische discipline opleggen. Guardiola verwachtte in het verleden ook dat Doku ging mee verdedigen en mooi op zijn flank zou blijven. 

Guardiola heeft Doku intussen ook los gelaten

Daar is hij intussen vanaf gestapt. Doku krijgt de vrijheid om te zwerven, van kant te veranderen en zelf beslissingen te maken. Als je zo'n speler hebt, moet de rest maar een stapje meer zetten om zijn defensieve steken op te vangen. Dat is iets wat Guardiola al begrepen heeft.

Rudi Garcia mag zich straks niet laten verleiden om Doku aan een leiband te leggen. Al weet onze bondscoach heel goed hoe hij met zulke spelers moet omspringen. In het verleden had hij ook Eden Hazard op die linkse flank lopen bij Lille en die liet hij ook los.

Maar op zo'n WK is de druk groot voor coaches, vraag het maar aan Domenico Tedesco. Daarom ook dat de bond deze keer voor ervaring ging, zodanig dat er niet ineens zotte dingen werden beslist. We zien Garcia dan ook niet afwijken van wat hij tot nu toe met de nationale ploeg heeft gedaan. 

19:00
08:20
2
18:00
14:40
1
10:30
12
18:20
5
17:40
09:00
2
17:20
08:30
07:50
1
16:30
1
17:00
14:20
3
07:10
3
09:30
1
15:20
25
06:45
16:00
15:00
06:30
12
15:40
05:30
1
12:40
1
14:00
5
08:40
13:20
12
13:40
10
13:00
11:00
08:00
12:30
10:00
12:20
11:20
12:00
