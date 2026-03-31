Deur open voor Zulte Waregem & co? Thorgan Hazard heeft meer nodig dan statistieken

RSC Anderlecht wil het contract van Thorgan Hazard verlengen. Maar niet tegen elke prijs. En dus kunnen ook de andere ploegen zich stilaan gaan gereedhouden, want makkelijk wordt het niet om Hazard te paaien.

Aan de statistieken van Thorgan Hazard zal het alvast zeker niet liggen. De 33-jarige aanvaller is dit seizoen topschutter van paars-wit met 14 doelpunten over alle competities heen en leverde daarnaast ook 11 assists af in alle competities.

Thorgan Hazard zal niet tegen elke prijs bij kunnen tekenen bij Anderlecht

Maar bij Het Nieuwsblad beseffen ze dat Anderlecht meer wil dan alleen maar statistieken. Zij willen Hazard wel degelijk langer aan hun binden, maar niet tegen elke prijs - Hazard wordt ook stilaan een jaartje ouder en dat houdt risico's in.

Nadat er eerst al een contractvoorstel kwam onder Olivier Renard van één seizoen met een optie op een tweede seizoen aan verlaagde salarisvoorwaarden, zou er nu wel al een verbeterd voorstel zijn gekomen. Dat is toch nog niet afdoende voor Hazard zelf.

Kapers op de kust voor Thorgan Hazard?

De gesprekken zijn nog steeds bezig, maar van een akkoord is nog geen sprake en Anderlecht wil vaart maken omdat het nog veel dossiers op stapel heeft liggen. En dus staat de deur toch ook weer op een kier voor de winger.

Volgens La Dernière Heure roerde Zulte Waregem zich al en ook een ploeg die zeker is van Europees voetbal zou er Hazard wel bij willen hebben. De komende weken en maanden kan er dus nog veel gebeuren in het dossier.