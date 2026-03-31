Beerschot mikt op de toekomst, maar: 'Drie ambitieuze Engelse teams willen topper wegkapen'

Beerschot pakte eerder deze week straf uit met het lichten van niet minder dan vier opties in contracten van hun spelers. Het toont nogmaals het geloof van De Mannekes in hun spelers - en ook in de promotie richting Jupiler Pro League?

SK Beveren promoveert volgend seizoen al sowieso naar de Jupiler Pro League. Het tweede ticket voor een rechtstreekse promotie moet nog uitgedeeld worden. Beerschot en KV Kortrijk maken daar het meeste kans op.

Beerschot wil toekomst veilig stellen, maar ...

De Kielse Ratten staan momenteel op de derde plaats, maar de kloof met Kortrijk is niet al te groot meer. Er is nog onduidelijkheid over de wedstrijd van Kortrijk op bezoek bij Seraing bovendien én De Kerels moeten nog naar kampioen Beveren.

En dus is er nog veel mogelijk. Bij Beerschot geloven ze er alvast in en dus kwamen ze met groot nieuws: de opties in de contracten van Brian Plat, Genki Haraguchi, Nick Shinton en Dennis Gyamfi werden allen gelicht.

Engelse interesse in Nick Shinton

Toch hoeft dat niet meteen te betekenen dat die vier spelers volgend seizoen nog op Het Kiel zullen rondlopen. In meerderen onder hen is er namelijk heel wat interesse, met doelman Shinton misschien wel als koploper.



Onder meer Birmingham, Swansea én Watford zouden al langer dan vandaag belangstelling tonen in Shinton. De drie Championship-clubs zouden actie willen ondernemen. Transfermarkt schat zijn waarde op 700.000 euro.