Eddy Snelders overgeplaatst naar nieuwe gevangenis

Het gaat snel in het dossier Eddy Snelders. Deze week werd duidelijk dat hij effectief naar de cel moest, even later lekte uit dat hij meteen werd aangevallen en nu is hij al overgeplaatst naar een nieuwe gevangenis. Al zouden die laatste twee zaken niet met elkaar te maken hebben.

Eddy Snelders zit momenteel al enkele dagen in de gevangenis. Hij moet minstens zes maanden effectief zitten, vooraleer hij een aanvraag kan doen voor een vervroegde vrijlating met enkelband, zo klinkt het in gerechtelijke middens.

Snelders meteen aangevallen en overgeplaatst

Dit weekend liep het meteen grondig mis met de ex-voetbalcommentator. Tijdens de eerste gemeenschappelijke wandeling ging het meteen fout. Enkele gedetineerden vielen Snelders aan. Hij kreeg een klap op het hoofd, maar kon niet zeggen wie dat deed.

Ondertussen zou Snelders volgens het Gevangeniswezen al zijn overgebracht naar een nieuwe gevangenis Hij vroeg eerder al zijn overplaatsing aan en dat zou dus niets te maken hebben met het incident van afgelopen weekend.

Overplaatsing heeft niets te maken met incident

Volgens Het Nieuwsblad is Snelders overgebracht naar de gevangenis van Hoogstraten. “Het Gevangeniswezen benadrukt dat het incident van dit weekend los staat van zijn overbrenging naar Hoogstraten omdat die overbrenging reeds vooraf was aangevraagd."



Ondertussen wordt nog gezocht naar de daders van het incident met Snelders van afgelopen weekend. Het onderzoek loopt nog, de voorbije dagen zat hij al in een andere vleugel van de gevangenis in Turnhout.