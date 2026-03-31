'Rode Duivel gepasseerd door Rudi Garcia ... maar wel gegeerd wild in Italië én Premier League'

De Rode Duivels nemen het deze nacht op tegen Mexico in een volgend oefenduel om het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor te bereiden. Dat doen ze zonder Mandela Keita in de selectie. Die wordt nochtans wel naar waarde geschat.

De Rode Duivels speelden al een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten en nemen het vannacht nog op tegen Mexico, maar tijdens deze interlandperiode was er geen Mandela Keita bij. De bondscoach besloot om hem niet op te roepen.

Dat kwam hem op heel wat kritiek te staan van de supporters en analisten, die vonden dat iemand met het profiel van Mandela Keita wel degelijk zijn plaats heeft in de selectie van de Rode Duivels. Hij draait namelijk een sterk seizoen in de Serie A.

Italiaans spoor blijft actueel voor Mandela Keita

Volgens La Gazzetta dello Sport blijft de interesse voor de 23-jarige middenvelder groeien, vooral in de Serie A. Bologna zou al langer overtuigd zijn van zijn kwaliteiten en volgt hem sinds zijn periode bij Antwerp. Zijn recente prestaties hebben dat vertrouwen alleen maar versterkt.

🚨Tottenham, Aston Villa and Brighton are tracking Parma midfielder Mandela Keita, with Spurs recently sending a scout to watch him.



Gazzetta dello Sport reports the 23-year-old has drawn interest in England after making 32 appearances & playing over 1,500 minutes this season.

De Italiaanse club lijkt echter niet de enige die hem wil binnenhalen, want ook in andere competities is de concurrentie groot. Vooral in de Premier League wordt Keita nadrukkelijk gevolgd. Clubs als Aston Villa, Tottenham en Brighton zouden interesse tonen in zijn profiel en houden hem in de gaten.



Lees ook... Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?"›

Verwacht wordt dat nog meer teams zich zullen melden als hij zijn huidige niveau kan aanhouden. Daarmee lijkt hij ook meteen het ongelijk te bewijzen van Rudi Garcia, die hem niet opriep en waardoor Keita stilaan moet vrezen voor het WK.