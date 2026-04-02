'Club Brugge brengt bod uit op Servische linksachter' - Peperdure optie

Club Brugge duikt opnieuw op de transfermarkt op met een opvallend spoor richting Servië. Blauw-zwart zou zijn oog hebben laten vallen op Adem Avdić, een 18-jarige linksback van Rode Ster Belgrado.

Volgens berichten uit Servië heeft Club Brugge zelfs al een eerste concreet voorstel neergelegd in Belgrado. Details over de som blijven uit, maar duidelijk is dat het openingsbod voorlopig niet volstaat om Rode Ster te overtuigen.

De Servische topclub zit bovendien in een sterke onderhandelingspositie. De voorbije jaren verkocht Rode Ster meerdere talenten voor stevige bedragen, waardoor het de lat hoog legt voor nieuwe uitgaande transfers. Ook voor Avdić mikken ze op een aanzienlijke opbrengst.

Daar komt nog bij dat de jonge linksachter een langdurig contract heeft tot medio 2030, met bovendien een extra optiejaar. Die situatie geeft Rode Ster alle tijd en ruimte om rustig af te wachten en enkel bij een topbod te bewegen.

Voor Club Brugge betekent dit dat het dossier allesbehalve eenvoudig wordt. Als de Belgische landskampioen Avdić echt wil binnenhalen, zal het waarschijnlijk dieper in de buidel moeten tasten dan aanvankelijk voorzien.



Blauw-zwart werkt toekomstgericht en wil met opportuniteiten jong talent laten doorgroeien via hun Club NXT-beloftenploeg. Advic zou in dat plaatje passen.