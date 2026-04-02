Na zestien coaches in tien jaar: 'Standard neemt opvallend besluit over Vincent Euvrard'

De Europe Play-offs en Standard? De voorbije jaren was dat geen succes. Absoluut geen succes zelfs. Dat hebben Mbaye Leye en Ivan Leko onder meer aan de lijve mogen ondervinden bij de Rouches. Wordt het dit jaar beter onder Vincent Euvrard?

Standard wacht letterlijk al jaren op een overwinning in de Europe Play-off of 'play-off 2'. Dit jaar wil het komaf maken met die negatieve streak en een keer gaan meespelen om de prijzen en een eventueel Europees ticket.

Marc Wilmots droomt van stabiliteit bij Standard

De concurrentie is zwaar met KRC Genk op kop en verder ook onder meer een sterk spelend Westerlo de laatste paar maanden. Toch wil men er werk van maken bij Standard. En daartoe gelooft het in Vincent Euvrard.

Meer zelfs: Marc Wilmots wil op langere termijn door met de coach van Standard. Stabiliteit lijkt het nieuwe modewoord te gaan worden bij de Rouches. Na de voorbije jaren is dat ook zeker welgekomen voor het team.

Standard wil contract van Vincent Euvrard openbreken

Volgens Le Soir is Standard al formeel aan het nadenken over een contractverlenging voor Euvrard. Ze zouden zijn contract dat momenteel loopt tot juni 2027 meteen willen openbreken met een jaartje tot juni 2028.



Na zestien coaches in tien jaar wil Wilmots eens een coach laten bouwen aan de toekomst. Daartoe denken ze dat Vincent Euvrard een heel goede keuze is om de toekomst mee aan te gaan vatten. Binnenkort mogen we officieel nieuws verwachten.