Robert-Jan Vanwesemael heeft groot nieuws te melden

STVV lichtte de optie in het contract van Robert-Jan Vanwesemael. Al blijft de vraag of hij volgend seizoen nog voor de Kanaries speelt voorlopig onbeantwoord.

Vanwesemael wordt papa

Dit weekend gaan de Champions’ Play-offs van start. Iets om naar uit te kijken bij STVV, maar voor Robert-Jan Vanwesemael is er nog iets anders dat speelt.

Hij wordt namelijk papa. “Mijn vriendin Lola is uitgeteld voor 21 mei. We wonen samen in Sint-Truiden. Een vriend van me komt de volgende dagen de kinderkamer schilderen. Spannend. We krijgen een dochter”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Optie in contract gelicht

De voorbije dagen werd ook duidelijk dat de optie in zijn contract gelicht werd. Maar de speler wil zijn overeenkomst eigenlijk opengebroken en verbeterd zien worden.

“Er wordt gepraat. Die zaken liggen volledig in de handen van mijn makelaar. De optie is inderdaad gelicht. Verder gaat mijn focus helemaal naar die play-offs”, klinkt het. Vanwesemael spreekt niet over de interesse van clubs uit de Bundesliga die te horen is.



De play-offs, daar verwacht hij best wel wat van. “Mensen moeten niet denken dat wij zoals Gent vorig jaar met 3 op 30 zullen achterblijven. Wel zullen we ons mannetje moeten staan, maar de rust is terug in de hoofden, zodat we die final touch kunnen terugvinden.”