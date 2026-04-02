Sint-Truiden gaat voor absolute recordverkoop: héél hoge verwachtingen voor één speler

Sint-Truiden begint aan de play-offs met de ambitie om iets groots neer te zetten. Maar CEO Takayuki Tateishi denkt nu al aan de zomermercato.

Sint-Truiden staat momenteel derde in 1A en kan in de play-offs iets moois neerzetten. We hebben het niet per se over een titel, ook al is dat mathematisch perfect mogelijk, maar wel over een rechtstreeks Europees ticket, iets historisch voor de Kanaries.

Die resultaten zijn mogelijk dankzij meerdere spelers die furore maken in de Jupiler Pro League, en van wie dus verwacht wordt dat ze komende zomer erg gegeerd zullen zijn. Takayuki Tateishi, de CEO van STVV, is zich daarvan bewust en rekent er zelfs op.

Gaat Yamamoto meer opbrengen dan Suzuki?

"We zijn van plan om deze zomer drie of vier sterkhouders te verkopen", erkent de Japanner in een interview met The Athletic, dat inging op het verrassende succes van de Kanaries dit seizoen. Eén speler in het bijzonder kan STVV veel geld opleveren.

"Rihito Yamamoto kan voor een recordbedrag vertrekken", aldus Tateishi. Yamamoto is de motor op het middenveld van Sint-Truiden en staat dit seizoen al op 5 goals en 6 assists. Als hij nog niet is opgeroepen voor Japan, zal dat niet lang meer duren.



Het huidige uitgaande transferrecord van STVV is Zion Suzuki, die in de zomer van 2024 voor 8 miljoen euro naar Parma vertrok. Takayuki Tateishi hoopt daarom komende zomer nog meer te vangen voor Rihito Yamamoto. De hoogst gewaardeerde Kanarie op Transfermarkt blijft Keisuke Goto, maar die behoort natuurlijk tot RSC Anderlecht.