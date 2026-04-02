Standard gaat na 13(!) jaar trouwe dienst niet verder met kapitein: verschillende teams uit CPL op de loer

Ondanks dertien seizoenen in de jeugdopleiding zal Afonso Nsalambi waarschijnlijk niet de stap zetten naar de A-kern van Standard. De optie in zijn contract is niet gelicht en alles wijst op een transfervrij vertrek op het einde van het seizoen.

Als rode lantaarn na de reguliere fase met amper 15 punten uit 22 wedstrijden heeft SL16 FC de rug gerecht. In het eerste deel van de play-downs in D1 ACFF klommen de Luikenaars uit de gevarenzone dankzij twee zeges en een gelijkspel in de laatste vijf matchen.

Enkele uitblinkers in die sterke eindsprint: René Mitongo, die twee keer scoorde in twee 1-0-overwinningen tegen de U23 van Union en Charleroi, en ook Afonso Nsalambi, de aanvoerder van de beloften van de Rouches.

Jeugdproduct pur sang op weg naar de uitgang?

Nsalambi is al sinds zijn zevende bij de club (2013). De 20-jarige middenvelder doorliep alle jeugdreeksen tot en met de U23, trainde al meermaals mee met de A-kern, maar kreeg nog nooit de kans om minuten te maken bij de eerste ploeg.

Voor hem is het nu een belangrijk moment. Nsalambi ligt nog onder contract tot 30 juni 2026 en heeft bovendien een extra optiejaar. Maar na twee seizoenen in D1 ACFF wil de Luikenaar zich logischerwijs tonen in een professionele kern. En dat zit er aan de boorden van de Maas voorlopig niet in.

Intern wordt zijn toekomst al enkele weken besproken. Sportief Directeur van de A-kern Marc Wilmots lijkt hem nog niet helemaal te vertrouwen en koos samen met Vincent Euvrard eerder voor de integratie van de jongere Charli Spoden, die zelf ook nog niet veel kansen kreeg om zich te tonen.

Een mogelijke verklaring waarom de optie van een jaar in zijn contract, die tegen 1 april gelicht moest worden, niet werd geactiveerd. Nsalambi en zijn entourage mogen nu vrij praten met clubs naar keuze. Ze blijven wel openstaan voor een nieuw voorstel van Standard, al lijkt dat er niet te komen of toch niet in de vorm waarop ze hopen. Verschillende ploegen uit de Challenger Pro League volgen de situatie alvast van dichtbij.

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk" Interview

De vloek is dan toch voorbij en nu wil Standard alleen maar meer: "Op 1 punt van Racing Genk"

