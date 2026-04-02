Standard gaat na 13(!) jaar trouwe dienst niet verder met kapitein: verschillende teams uit CPL op de loer

Ondanks dertien seizoenen in de jeugdopleiding zal Afonso Nsalambi waarschijnlijk niet de stap zetten naar de A-kern van Standard. De optie in zijn contract is niet gelicht en alles wijst op een transfervrij vertrek op het einde van het seizoen.

Als rode lantaarn na de reguliere fase met amper 15 punten uit 22 wedstrijden heeft SL16 FC de rug gerecht. In het eerste deel van de play-downs in D1 ACFF klommen de Luikenaars uit de gevarenzone dankzij twee zeges en een gelijkspel in de laatste vijf matchen.

Enkele uitblinkers in die sterke eindsprint: René Mitongo, die twee keer scoorde in twee 1-0-overwinningen tegen de U23 van Union en Charleroi, en ook Afonso Nsalambi, de aanvoerder van de beloften van de Rouches.

Jeugdproduct pur sang op weg naar de uitgang?

Nsalambi is al sinds zijn zevende bij de club (2013). De 20-jarige middenvelder doorliep alle jeugdreeksen tot en met de U23, trainde al meermaals mee met de A-kern, maar kreeg nog nooit de kans om minuten te maken bij de eerste ploeg.

Voor hem is het nu een belangrijk moment. Nsalambi ligt nog onder contract tot 30 juni 2026 en heeft bovendien een extra optiejaar. Maar na twee seizoenen in D1 ACFF wil de Luikenaar zich logischerwijs tonen in een professionele kern. En dat zit er aan de boorden van de Maas voorlopig niet in.

Intern wordt zijn toekomst al enkele weken besproken. Sportief Directeur van de A-kern Marc Wilmots lijkt hem nog niet helemaal te vertrouwen en koos samen met Vincent Euvrard eerder voor de integratie van de jongere Charli Spoden, die zelf ook nog niet veel kansen kreeg om zich te tonen.





Een mogelijke verklaring waarom de optie van een jaar in zijn contract, die tegen 1 april gelicht moest worden, niet werd geactiveerd. Nsalambi en zijn entourage mogen nu vrij praten met clubs naar keuze. Ze blijven wel openstaan voor een nieuw voorstel van Standard, al lijkt dat er niet te komen of toch niet in de vorm waarop ze hopen. Verschillende ploegen uit de Challenger Pro League volgen de situatie alvast van dichtbij.