Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

STVV hield na de nederlaag tegen Union vooral een wrang gevoel over aan de arbitrage, maar volgens Hein Vanhaezebrouck lag het echte probleem elders. Hij kijkt daarbij ook naar Wouter Vrancken.

Afgelopen weekend heeft STVV zijn eerste Champions' Play-offs-wedstrijd met 1-0 verloren van Union SG. Na afloop hadden de Truienaars reden tot klagen na de niet gefloten strafschop, al moesten ze vooral in eigen boezem kijken.

De Brusselaars speelden zeker niet hun beste wedstrijd, maar hielden achteraan wel alles dicht. De Kanaries konden zelfs geen enkele keer op doel schieten, wat toch een heel opvallende statistiek blijft.

"Union had geluk dat Sint-Truiden er niks tegenover zette", zegt Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. Maar merkte ook op dat een uitspraak van trainer Wouter Vrancken er misschien iets mee te maken had. 

"Vrancken had vooraf al aangekondigd dat het heel moeilijk was om tegen Union te scoren. Dat was niet slim", oordeelt de voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht. 


"Ik denk dat het in de hoofden van zijn spelers is gekropen want die hebben zelfs geen poging gedaan om te scoren", besluit Vanhaezebrouck. De Truienaars krijgen dit weekend een nieuwe kans om punten te pakken tegen Club Brugge.

Meer nieuws

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa Analyse

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? Analyse

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu?

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Analyse

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld

Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Analyse

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel?

Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

