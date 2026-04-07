Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

STVV hield na de nederlaag tegen Union vooral een wrang gevoel over aan de arbitrage, maar volgens Hein Vanhaezebrouck lag het echte probleem elders. Hij kijkt daarbij ook naar Wouter Vrancken.

Afgelopen weekend heeft STVV zijn eerste Champions' Play-offs-wedstrijd met 1-0 verloren van Union SG. Na afloop hadden de Truienaars reden tot klagen na de niet gefloten strafschop, al moesten ze vooral in eigen boezem kijken.

De Brusselaars speelden zeker niet hun beste wedstrijd, maar hielden achteraan wel alles dicht. De Kanaries konden zelfs geen enkele keer op doel schieten, wat toch een heel opvallende statistiek blijft.

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting zijn ploeg

"Union had geluk dat Sint-Truiden er niks tegenover zette", zegt Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. Maar merkte ook op dat een uitspraak van trainer Wouter Vrancken er misschien iets mee te maken had.

"Vrancken had vooraf al aangekondigd dat het heel moeilijk was om tegen Union te scoren. Dat was niet slim", oordeelt de voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht.



"Ik denk dat het in de hoofden van zijn spelers is gekropen want die hebben zelfs geen poging gedaan om te scoren", besluit Vanhaezebrouck. De Truienaars krijgen dit weekend een nieuwe kans om punten te pakken tegen Club Brugge.