Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Het Norwich City van Philippe Clement is bezig aan heel goede weken en maanden. Met nog vijf wedstrijden te spelen mag er zelfs nog gedroomd worden van promotie naar de Premier League. Wie had dat in november durven denken?

Toen Philippe Clement aan het roer kwam van Norwich City, was het team op weg naar degradatie richting het derde niveau in Engeland. Ondertussen staan ze met nog vijf speeldagen voor de boeg liefst zeventien punten boven de rode lijn.

En dus is het team nu al zeker van een verlengd verblijf in The Championship. Meer zelfs: als ze op een goede manier het seizoen kunnen afsluiten, mogen ze zelfs nog dromen van de Premier League - al is het realistischer naar volgend seizoen toe.

Mag Norwich City nog dromen van promotie naar Premier League?

De kloof met het nummer zes is op dit moment zes punten, al is er op dinsdagavond nog een belangrijk duel tussen Wrexham op die zesde plek en Southampton op de zevende plaats. Een match die Philippe Clement & co ook wel in de gaten zullen houden.

Imagine telling Norwich City fans when they were 23rd in November that they would have a faint shot of the Championship play-offs in early April. They’d have laughed. Imagine if Philippe Clement had been appointed earlier. When he arrived on Nov 18, Norwich had 9 points from 15… — Henry Winter (@henrywinter) April 6, 2026

"Ik begrijp volledig dat de fans enthousiast zijn, maar als je over promotie en play-offs spreekt, moet je het een heel seizoen lang blijven waarmaken", wilde Clement de gemoederen tot bedaren brengen. Maar de fans? Die zijn laaiend enthousiast.



Lees ook... Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar›

Philippe Clement blijft rustig, supporters zijn laaiend enthousiast

Op facebook wordt Clement door supporters al de 'beste manager ooit' genoemd voor Norwich City. Anderen stipuleren dan weer dat zijn eerste zes maanden bij de Rangers ook heel goed waren. Clement heeft in ieder geval iets neergezet.

Zo hamerde hij op de fysieke paraatheid bij zijn ploeg. Daar gingen ze in enkele maanden van een soort 'Club Med' naar een veel professionelere omgeving. Er werd tot laat op de avond gewerkt, waardoor zijn hotel de keuken opnieuw moest openen, ... En de supporters houden er duidelijk van.

It's great to see Philippe Clement enjoying the individual interaction with the fans more. He deserves that bond for the unreal job he's done since he joined #ncfc

pic.twitter.com/zwDzG0z0bR — Canary Cast (@CastCanary) April 7, 2026

Norwich City climbed up to ninth in the Championship table with a 2-1 win over Millwall at The Den yesterday. 📈



Since Philippe Clement was appointed on November 18, the Canaries have won 49 points from 26 matches! 🔥



What a fantastic job he is doing! 👏#NCFC pic.twitter.com/Kz38LFMSLw — The Championship Chat Podcast (@Champchatpod24) April 7, 2026

The injuries in particular make the Norwich story so impressive. Philippe Clement is destined for the Premier League, with or without Norwich.



I have a hunch he'll be there next season. https://t.co/SGb7WB8NN3 — Football Tips (@JamesMurphyTips) April 6, 2026