Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Norwich City van Philippe Clement is bezig aan heel goede weken en maanden. Met nog vijf wedstrijden te spelen mag er zelfs nog gedroomd worden van promotie naar de Premier League. Wie had dat in november durven denken?

Toen Philippe Clement aan het roer kwam van Norwich City, was het team op weg naar degradatie richting het derde niveau in Engeland. Ondertussen staan ze met nog vijf speeldagen voor de boeg liefst zeventien punten boven de rode lijn.

En dus is het team nu al zeker van een verlengd verblijf in The Championship. Meer zelfs: als ze op een goede manier het seizoen kunnen afsluiten, mogen ze zelfs nog dromen van de Premier League - al is het realistischer naar volgend seizoen toe.

Mag Norwich City nog dromen van promotie naar Premier League?

De kloof met het nummer zes is op dit moment zes punten, al is er op dinsdagavond nog een belangrijk duel tussen Wrexham op die zesde plek en Southampton op de zevende plaats. Een match die Philippe Clement & co ook wel in de gaten zullen houden.

"Ik begrijp volledig dat de fans enthousiast zijn, maar als je over promotie en play-offs spreekt, moet je het een heel seizoen lang blijven waarmaken", wilde Clement de gemoederen tot bedaren brengen. Maar de fans? Die zijn laaiend enthousiast.

Philippe Clement blijft rustig, supporters zijn laaiend enthousiast

Op facebook wordt Clement door supporters al de 'beste manager ooit' genoemd voor Norwich City. Anderen stipuleren dan weer dat zijn eerste zes maanden bij de Rangers ook heel goed waren. Clement heeft in ieder geval iets neergezet.

Zo hamerde hij op de fysieke paraatheid bij zijn ploeg. Daar gingen ze in enkele maanden van een soort 'Club Med' naar een veel professionelere omgeving. Er werd tot laat op de avond gewerkt, waardoor zijn hotel de keuken opnieuw moest openen, ... En de supporters houden er duidelijk van.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Millwall
Philippe Clement

Meer nieuws

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

17:40
Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

21:00
Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

20:40
Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

18:20
Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

18:00
Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

8
Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

19:40
Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

16:00
🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

17:20
Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

14:40
Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

17:00
Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

3
Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

16:30
Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

16:15
Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

15:30
Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

10
Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu?

9
Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

9
Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

14:00
Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld

5
"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

13:00
Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

35
Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

49
Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

11:45
Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

08:20
Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

11:20
Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 41
Portsmouth Portsmouth 2-2 Oxford Utd Oxford Utd
Millwall Millwall 1-2 Norwich City Norwich City
Preston North End Preston North End 1-1 QPR QPR
Derby County Derby County 2-0 Stoke City Stoke City
Blackburn Blackburn 0-0 West Bromwich West Bromwich
Bristol City Bristol City 1-0 Sheffield United Sheffield United
Ipswich Town Ipswich Town 2-1 Birmingham City Birmingham City
Watford Watford 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1-1 Leicester City Leicester City
Swansea Swansea 2-2 Middlesbrough Middlesbrough
Hull City Hull City 0-0 Coventry City Coventry City
Wrexham Wrexham 0-1 Southampton Southampton

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet" pief pief over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken pief pief over Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar M.Suarez M.Suarez over 🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal Vital Verheyen Vital Verheyen over Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak pi sn pi sn over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved