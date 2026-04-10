'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

Elias Benkara staat voor een belangrijke beslissing in zijn carrière. De 18-jarige verdediger van Borussia Dortmund heeft een aflopend contract en zijn toekomst is voorlopig onzeker. En dus kloppen andere ploegen ook meteen aan.

Wat gaat Elias Benkara doen?

Dortmund wil de 1,93 meter lange centrale verdediger graag houden. De gesprekken over een contractverlenging lopen, maar een akkoord is er nog niet. Benkara wil vooral duidelijkheid over zijn toekomst en zijn kansen bij het eerste elftal, meldt BILD.

RSC Anderlecht was de eerste Belgische ploeg die een paar weken geleden al interesse toonde in de boomlange verdediger. Ook Feyenoord roerde zich, maar nu zou ook Club Brugge wel wat zien in Elias Benkara.

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven'

Volgens BILD wil Club Brugge werk maken van de speler. Ze zouden door hem gecharmeerd zijn geraakt en beseffen dat het nu tijd is om te ageren en hem snel vast te leggen. Ook vanuit andere landen is er interesse.

Benkara geldt al jaren als een groot talent. Hij kwam in 2021 over van FSV Mainz 05 en doorliep sindsdien alle jeugdreeksen bij Dortmund. De Algerijnse international zit dichtbij de doorbraak. Komt die er nu in België?