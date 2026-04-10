Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

Nog negen speeldagen en we weten met zekerheid wie de titel zal pakken in de Champions' Play-offs. Union SG en Club Brugge beschikken over de beste papieren tot dusver. Zeker bij blauw-zwart is het duidelijk dat de titel een must is.

Vorig seizoen werd Union SG kampioen, dit seizoen staan de Brusselaars voorlopig ook nog steeds op kop in de rangschikking. Bij Club Brugge werd de voorbije weken dan weer gehamerd op het feit dat een tweede seizoen op rij tweede worden niet in de lijn der verwachtingen ligt.

Club Brugge moet kampioen worden

De 4-2 overwinning van Club Brugge tegen Anderlecht, de gretigheid in de eerste helft én de stress ook na de wedstrijd maken het enkel maar duidelijker: bij blauw-zwart is er dit seizoen na de Europese uitschakeling maar één doel.

"Voor mij is de conclusie van het eerste weekend in de play-offs dat Club Brugge kampioen moet worden. Ze hebben dat laten zien. Alles staat of valt met een titel. Dat weet het hele stadion, dat weet Ivan Leko en dat weet iedereen in België", aldus Stijn Stijnen in Ongefilterd.

Club Brugge spreekt het uit en is er klaar voor

"Als je in een scenario komt waarin het afhangt van een zondagsschot, toen Antwerp kampioen is geworden bijvoorbeeld. Dat is in het nadeel van Club Brugge op de laatste speeldag? Is het dan een schande, nee toch? Club Brugge spreekt het uit én ze waren er klaar voor."

Olivier Deschacht pikte meteen in: "Je ziet dat er stress is. Die excuses voor de tweede helft. Twee keer op rij geen kampioen worden, kan niet. Je voelt dat er druk is. Met dat budget, de beste spelers, ... Er is maar één mogelijkheid."