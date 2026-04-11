Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

Olivier Deschacht ziet al enkele jaren hoe het veel minder goed dan gehoopt gaat met Anderlecht, nog altijd zijn geliefde ex-club. Een speler die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Anderlecht wordt door hem afgeschreven.

Deschacht is een van de analisten die zijn mening mag geven in Ongefilterd, de nieuwe podcast van Radja Nainggolan. Na de eerste speeldag van de play-offs werd de nederlaag van Anderlecht op het veld van Club Brugge uitvoerig besproken. Zelfs Nathan De Cat, bij wie niemand het talent ontkent, ontsnapte niet aan de kritiek.

Nainggolan had toch wel meer verwacht van De Cat in deze wedstrijd. Deschacht voelde zich echter geroepen om voor De Cat in de bres te springen. De ex-speler wees echter naar de tactische moeilijkheden in de eerste helft om de 17-jarige vrij te pleiten. "Radja, Anderlecht speelde met twee tegen drie middenvelders van Club Brugge."

Deschacht vindt Llansana tekort schieten

Het was sowieso met een ongebruikelijk middenveld dat Anderlecht aantrad in het Jan Breydelstadion. "Bovendien: De Cat stond naast Llansana…" Deschacht liet zo meteen merken dat hij geen hoge pet op heeft van Llansana. "Sorry, maar die komt te kort voor Anderlecht", kan de Spaanse Nederlander hem niet overtuigen. "Dat is te weinig."

Wat mogelijk in het voordeel speelde van Llansana, is dat hij ontbrak in de rampzalige thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge door een hamstringblessure. Het is niet onlogisch dat Taravel na die vertoning wijzigingen wilde doorvoeren. Zo kwam Llansana, die in de acht vorige competitiematchen wel speelde, weer opnieuw in beeld bij de coach.

Uitkijken naar volgende keuzes Taravel

Als Deschacht van oordeel is dat Llansana tekort schiet voor het niveau bij Anderlecht, is het wel de vraag of er zoveel betere alternatieven voorhanden zijn. In amper acht competitiewedstrijden, waarvan drie keer door blessure, kreeg Llansana geen speelminuten. Afwachten welke keuzes Taravel maakt tegen Gent.

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

