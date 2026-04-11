Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

De competitiewedstrijd van FC Basel tegen FC Thun gaat dit weekend niet door. Een zware brand in het stadion heeft voor grote schade gezorgd, waardoor spelen onmogelijk werd.

Het vuur brak vrijdagavond uit in de kelder van het stadion. De exacte oorzaak is voorlopig nog onbekend, al loopt het onderzoek naar de omstandigheden nog volop.

De schade is aanzienlijk. De kleedkamer van de thuisploeg werd volledig vernield, net als een groot deel van de uitrusting. Spelers verloren onder meer hun persoonlijke schoenen, trainingskledij en wedstrijdmateriaal.

Ook andere faciliteiten bleven niet gespaard. Ruimtes voor stafleden, medische diensten en teammanagement raakten zwaar beschadigd, net als douches en sanitaire voorzieningen. De rookontwikkeling richtte bijkomende schade aan in verschillende delen van het stadion.

Het gaat om het St. Jakob-Park, het grootste stadion van Zwitserland met meer dan 38.000 zitplaatsen. De arena werd geopend in 2001 en kreeg later een renovatie in aanloop naar het EK van 2008.

Voor Julien Duranville en zijn ploegmaats is het nu afwachten wanneer ze opnieuw in actie kunnen komen. Eerst moet de schade worden opgemeten en hersteld, alvorens het stadion opnieuw veilig kan worden gebruikt.



