🎥 Rode Duivel Nicolas Raskin blinkt uit tijdens indrukwekkende zege van Rangers

Nicolas Raskin is in vorm. De Rode Duivel was zondag goed voor een doelpunt en een assist in de zege van Rangers op het veld van Falkirk.

Glasgow Rangers realiseerde zondag een spectaculaire zege. Na 26 minuten keek Nicolas Raskin met zijn ploegmaats nog tegen een 2-0-achterstand aan, maar uiteindelijk draaiden ze de wedstrijd helemaal om en wonnen ze met 3-6 op het veld van Falkirk.

De Rode Duivel stond in de basis en speelde meteen een belangrijke rol in die remontada. Zo maakte hij eerst de 2-3 met een knappe gekruiste uithaal van net buiten het strafschopgebied in de 52e minuut.

Zes minuten later kroop Nicolas Raskin deze keer in de huid van aangever, met een knappe voorzet op Bojan Miovski, die op zijn beurt raak trof en de stand op 2-4 bracht. Nadien ging Rangers verder met zijn sterke tweede helft.

Nicolas Raskin in vorm net voor money time

De middenvelder, die vlak voor de interlandbreak ook al had gescoord, deed dus gewoon verder op zijn elan. Het was zijn zesde doelpunt in alle competities samen, boven op zijn negende assist.





Een overwinning die ervoor zorgt dat Rangers op slechts één punt van het verrassende Hearts blijft, dat nog altijd aan de leiding staat. Celtic volgt op zijn beurt op twee punten van Rangers en drie van Hearts. In de Schotse competitie staan nog vijf wedstrijden op het programma, waaronder Hearts - Rangers, Celtic - Hearts en Celtic - Rangers.