Opvallende comeback: Real Madrid wil Toni Kroos opnieuw aan boord halen

Toni Kroos lijkt op weg naar een opvallende terugkeer bij Real Madrid. De Duitser stopte in 2024 als speler, maar zou nu opnieuw opduiken in de Spaanse hoofdstad in een heel andere rol.

Toni Kroos hing in de zomer van 2024 zijn voetbalschoenen aan de haak. De Duitsers stopte met voetballen bij Real Madrid, de club waar hij al sinds 2014 actief was. Voordien stond hij op het middenveld bij Bayern München.

Uiteindelijk speelde Kroos maar liefst 465 wedstrijden voor de Koninklijke waarin hij goed was voor 28 doelpunten en 99 assists. Hij won met Real de Champions League vijf keer (en nog één keer met Bayern München).

Hoewel hij twee jaar geleden afscheid nam van Real zou Kroos nu voor een mooie comeback staan. Volgens het Spaanse medium AS zou de Duitser namelijk terugkeren naar zijn voormalige club, maar wel niet om te voetballen.

Er zou voor Kroos een functie bij het bestuur klaarliggen. Over welke functie het specifiek gaat is niet bekend. Het is ook nog niet zeker wanneer de voormalige middenvelder kan beginnen.



Die mogelijke terugkeer zou perfect passen bij de status die Kroos nog altijd geniet in Madrid. Tijdens zijn carrière stond hij bekend als een van de meest intelligente en stabiele middenvelders van zijn generatie.