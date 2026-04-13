Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

De situatie rond Romelu Lukaku zorgt voor spanningen bij SSC Napoli. Waar Italiaanse media zijn snelle terugkeer verwachtten, blijft de Rode Duivel nog een week langer in België om verder te werken aan zijn herstel.

Volgens HLN mikt Lukaku op een comeback eind deze of begin volgende week. De spits wil eerst volledig fit raken alvorens opnieuw aan te sluiten bij SSC Napoli, dat hem de voorbije periode moest missen.

De rel ontstond nadat Lukaku afzegde voor de nationale ploeg en vervolgens niet terugkeerde naar Napels, maar in België bleef revalideren. Dat viel niet in goede aarde bij de clubleiding, die liever had gezien dat alles in overleg gebeurde.

Sportief directeur Giovanni Manna reageerde duidelijk. “Niemand van ons zou hem verboden hebben om met zijn eigen fysiotherapeuten te werken, maar we hadden dat graag met hem besproken in Napels. Dat is niet gebeurd en daar zijn we niet blij om.” Hij voegde eraan toe: “Ik denk en hoop dat Romelu over een week terugkomt. Maar hij weet dat er gevolgen zullen zijn.”

Lukaku lijkt op breken te staan met Napoli

Binnen de spelersgroep klinkt echter een heel ander geluid. Leonardo Spinazzola toont begrip voor zijn ploegmaat. “We wachten en hopen met z’n allen op zijn terugkeer op het veld. Romelu heeft een moeilijk jaar achter de rug met het overlijden van zijn vader.”

De Italiaan benadrukt vooral het menselijke aspect. “Hij is een heel emotioneel persoon. Hij is groot en sterk, maar ik noem hem de vriendelijke reus. We hebben al veel gepraat. Ik weet hoe hard hij heeft afgezien. Ik hoop dat dit alles snel overwaait.”





Dat Lukaku nu nog een week langer in België zou blijven, zal de gemoederen niet doen bedaren. De clubleiding van Napoli zal er waarschijnlijk wel hun gedacht over hebben.