Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur"

Lorenz Lomme
| 2 reacties
Voor Jelle Vossen is het een seizoen om snel te vergeten. De spits komt amper aan spelen toe. Er komt voorlopig ook geen beterschap onder interim-trainer Steve Colpaert.

Vossen kwam nog niet in actie in de play-offs, die ondertussen toch al twee wedstrijden ver zijn. De aanvaller stelt zich daar toch vragen over bij de HLN Voetbalpodcast. Zo rekende hij toch op beterschap na een gesprek met Steve Colpaert.

"Daarin heeft hij ook gezegd dat hij mij ook ging gebruiken, dat hij mij minuten zou geven. Maar we zijn intussen twee wedstrijden verder en ik heb geen minuut gespeeld", merkt Vossen op.

Er speelt meer dan het sportieve, denkt Vossen

"Ik had er absoluut vrede mee dat ik minder zou spelen", gaat Vossen verder. "Maar als je iemand met mijn statistieken en mijn verleden op de bank houdt, wil dat volgens mij ofwel zeggen dat je het als ploeg geweldig doet, of dat er een andere spits is die tien tot vijftien doelpunten binnen legt."

"Daar was ik zeer tevreden mee geweest, maar het is allebei niet het geval. Dat maakt het eens zo zuur. En dan lijkt het mij redelijk duidelijk dat er meer dingen spelen dan het puur sportieve", aldus Vossen, die zijn contract ziet aflopen op het einde van het seizoen. "Het lijkt mij duidelijk dat het daarna een afgelopen verhaal is", klinkt het duidelijk.

De 37-jarige Vossen speelt sinds 2020 voor Zulte Waregem. Hij kwam toen over van Club Brugge. Hij had een groot aandeel in de terugkeer naar de eerste klasse, maar kwam dit seizoen amper zeventien keer in actie, meestal als invaller.

Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

19:20
