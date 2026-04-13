Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

Juventus heeft zich verzekerd van een plaats in de top tien van de competitie, maar dat succesverhaal kent een opvallende kanttekening. De situatie rond Lois Openda zorgt immers voor gefronste wenkbrauwen in Turijn.

De Belgische spits werd afgelopen zomer overgenomen van RB Leipzig via een huurdeal met verplichte aankoopoptie. Die clausule is nu officieel geactiveerd, waardoor Juventus meer dan 40 miljoen euro moet neertellen voor de aanvaller.

Opvallend: onder coach Luciano Spalletti speelt Openda nauwelijks een rol. In de laatste vijf wedstrijden bleef hij telkens op de bank, met slechts één korte invalbeurt als enige wapenfeit.

Concurrenten kregen wel kansen en wisten het vertrouwen van de coach te winnen. Openda lijkt daardoor volledig uit beeld verdwenen in de plannen van Spalletti, ondanks zijn stevige prijskaartje.

Openda is de grootste flop van Juventus dit seizoen

De verplichte aankoop hing samen met een relatief eenvoudige voorwaarde: een plek in de top tien van de rangschikking. Die is nu mathematisch verzekerd, waardoor Juventus geen weg meer terug heeft in dit dossier.

Het maakt van Openda voorlopig een bijzonder dure misrekening. De club moet het bedrag gespreid betalen over meerdere jaren, maar sportief rendement blijft voorlopig uit.





Alles wijst er dan ook op dat Juventus komende zomer al op zoek gaat naar een oplossing. Hij lijkt te moeten vertrekken, waardoor Openda nu al dreigt de boeken in te gaan als een van de grootste flops van het seizoen in Turijn.