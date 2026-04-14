Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

Om de zoveel jaar wordt er eens gesproken over een BeNe-Liga. Het is anno 2026 niet anders, al gaat het wel over de vrouwen. En daar was ooit al eens een BeNe-League. Komt die er nu opnieuw binnen afzienbare tijd?

De Belgian Red Flames nemen het dinsdagavond op tegen Schotland in een belangrijk duel in de B-Divisie van de Nations League. Die Nations League is ook van belang met oog op de kwalificaties voor het WK 2027.

Belgian Red Flames hebben werk aan de winkel

Dat WK wordt niet in eigen land gespeeld, want België greep samen met Duitsland en Nederland naast de organisatie. De Flames waren nog nooit op een WK en dat ze ondertussen in de B-Divisie van de nations League zijn terechtgekomen is ook een veeg teken.

Aan de Flames om groepswinst te pakken - Schotland is daartoe dé tegenstander, want Israël en Luxemburg zijn zwakke zusjes - en zo terug naar de A-Divisie te promoveren. Dan krijgen ze ook een iets beter pad in de WK-kwalificaties.

Opnieuw naar een BeNe-Liga?

Ondertussen wordt volgens Het Nieuwsblad gedacht aan een nieuw format voor de competitie, die momenteel toch te weinig stootkracht lijkt te bieden in de breedte. Daartoe zou er gedacht worden aan play-offs in een BeNe-Liga formaat.



De Belgen zouden de Nederlanders al hebben gepolst rond het format. Of het play-offs zouden worden, dan wel een soort bekercompetitie met rechtstreekse uitschakeling? Dat moet nog gaan blijken de komende weken of maanden.