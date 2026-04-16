Brandon Morren
'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'
Anderlecht wil volgende zomer opnieuw raak schieten op de transfermarkt en kijkt daarbij ook naar extra vuurkracht voorin. Een nieuwe naam op de shortlist moet het doelpuntenprobleem straks mee helpen oplossen.

Anderlecht zal zich volgende zomer opnieuw flink moeten mengen op de transfermarkt om volgend seizoen een competitieve groep te vormen. Op bepaalde posities wil de club zich sowieso versterken.

Zo zal paars-wit volgende transferperiode een nieuwe spits willen aantrekken. Voorlopig renderen de aanvallers nog niet zoals gehoopt en dus lijken de Brusselaars opnieuw te gaan toeslaan.

Anderlecht zet Duitse spits op lijst

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Anderlecht Noel Futkeu toegevoegd aan zijn shortlist. De 23-jarige Duitser speelt momenteel bij Greuther Fürth in de 2. Bundesliga.

Dit seizoen kwam Futkeu al 29 keer in actie voor zijn team. Hij was in die wedstrijden goed voor 12 doelpunten en vijf assists. Goede cijfers, maar zou hij dezelfde prestaties kunnen leveren bij Anderlecht?


Toch zal Anderlecht zich niet blindstaren op die statistieken alleen. De Brusselaars weten intussen maar al te goed dat rendement in een andere competitie geen garantie is op succes in het Lotto Park.

Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

11:20
09:00
11:40
11:00
10:30
10:00
09:30
08:43
08:00
08:20
07:40
07:20
07:00
06:30
23:00
22:00
22:30
21:00
21:40
21:20
15:30
20:20
19:00
20:00
19:40
19:20
18:30
19:10
17:20
17:00
17:40
18:00
16:30
14:20
15/04
14:40
2. Bundesliga

 Speeldag 30
Elversberg Elversberg 17/04 Karlsruher SC Karlsruher SC
Holstein Kiel Holstein Kiel 17/04 Kaiserslautern Kaiserslautern
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 18/04 VfL Bochum VfL Bochum
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 18/04 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 18/04 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf
Hannover 96 Hannover 96 18/04 Paderborn 07 Paderborn 07
Greuther Fürth Greuther Fürth 19/04 Darmstadt 98 Darmstadt 98
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19/04 Hertha Berlin Hertha Berlin
FC Schalke 04 FC Schalke 04 19/04 Preußen Münster Preußen Münster

