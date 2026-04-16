"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

Vincent Kompany blijft indruk maken in Duitsland en kreeg na de uitschakeling van Real Madrid opnieuw bakken lof. De Belgische coach wordt door de Duitse pers stilaan op een bijzonder hoog voetstuk geplaatst.

Wat Vincent Kompany met Bayern München presteert is bijzonder indrukwekkend. Woensdagavond werd dat nog maar eens duidelijk in de wedstrijd tegen Real Madrid. De Duitsers waren beter en konden verdiend de overwinning én kwalificatie voor de halve finale veiligstellen.

Der Rekordmeister beschikt over een ongelooflijk sterke kern. Michael Olise liet tegen de Koninklijke opnieuw zien waarom hij tot de beste wingers ter wereld behoort. Maar ook coach Kompany geniet van heel wat mooie woorden.

Duitse media raken niet uitgepraat over “heetste trainer van Europa”

Zo haalden de Duitse media de loftrompet weer boven. "Vincent Kompany is de heetste trainer van Europa", schrijft BILD. "Hij kwam een beetje als kandidaat nummer 8 binnen en nu op weg is om nummer 1 in Europa te worden. De manier waarop de Belg eerst de hele club tot rust heeft gebracht en daarna heeft doen openbloeien: UITMUNTEND."

Ook Welt brengt hulde aan Kompany. "Voor Kompany is dit het grootste succes uit zijn trainerscarrière tot nu toe. Hij heeft dit elftal gevormd. Hij heeft een ploeg gecreëerd die hem vertrouwt. De manier waarop de spelers hem na de overwinning omhelsden, zegt eigenlijk alles."

En daar hield het niet op. "De architect van dat succes is Kompany. Na de zege tegen Real mag je hem en zijn Bayern misschien nog méér toedichten dan daarvoor", klinkt het nog bij het Duitse medium.