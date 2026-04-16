"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vincent Kompany blijft indruk maken in Duitsland en kreeg na de uitschakeling van Real Madrid opnieuw bakken lof. De Belgische coach wordt door de Duitse pers stilaan op een bijzonder hoog voetstuk geplaatst.

Wat Vincent Kompany met Bayern München presteert is bijzonder indrukwekkend. Woensdagavond werd dat nog maar eens duidelijk in de wedstrijd tegen Real Madrid. De Duitsers waren beter en konden verdiend de overwinning én kwalificatie voor de halve finale veiligstellen.

Der Rekordmeister beschikt over een ongelooflijk sterke kern. Michael Olise liet tegen de Koninklijke opnieuw zien waarom hij tot de beste wingers ter wereld behoort. Maar ook coach Kompany geniet van heel wat mooie woorden.

Duitse media raken niet uitgepraat over “heetste trainer van Europa”

Zo haalden de Duitse media de loftrompet weer boven. "Vincent Kompany is de heetste trainer van Europa", schrijft BILD. "Hij kwam een beetje als kandidaat nummer 8 binnen en nu op weg is om nummer 1 in Europa te worden. De manier waarop de Belg eerst de hele club tot rust heeft gebracht en daarna heeft doen openbloeien: UITMUNTEND."

Ook Welt brengt hulde aan Kompany. "Voor Kompany is dit het grootste succes uit zijn trainerscarrière tot nu toe. Hij heeft dit elftal gevormd. Hij heeft een ploeg gecreëerd die hem vertrouwt. De manier waarop de spelers hem na de overwinning omhelsden, zegt eigenlijk alles."

En daar hield het niet op. "De architect van dat succes is Kompany. Na de zege tegen Real mag je hem en zijn Bayern misschien nog méér toedichten dan daarvoor", klinkt het nog bij het Duitse medium.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Real Madrid
Vincent Kompany

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op Eldonte Eldonte over Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen JaKu JaKu over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' FCB vo altijd FCB vo altijd over Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste Dantie Dantie over Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde FCB vo altijd FCB vo altijd over Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union YoniVL YoniVL over Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven" Jasperd Jasperd over 'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland' franchi franchi over Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved