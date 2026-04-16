KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

Brandon Morren, voetbaljournalist
KV Mechelen werkt stilaan richting seizoenseinde, maar achter de schermen blijven enkele contractdossiers nazinderen. Intussen lijkt er wel stilaan meer duidelijkheid te komen over twee opvallende namen.

KV Mechelen zit nog met enkele hete dossiers, maar ondertussen is er al iets meer duidelijkheid. Het seizoen loopt op zijn einde, en daarmee ook de contracten van enkele spelers. Mory Konaté en Kerim Mrabti zitten in die situatie.

Voor die laatstgenoemde zal het nog spannend worden. De aanvallende middenvelder mag namelijk bijtekenen als hij dat wil. Volgens Het Nieuwsblad ligt er voor hem een contract van één jaar plus optie op tafel.

KV Mechelen ziet één vertrek dichterbij komen, andere deur blijft open

Nu kan Mrabti kiezen wat hij ermee doet, maar voorlopig lijkt hij de deur voor een vertrek nog op een kier te houden. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde zo'n 1,5 miljoen euro, maar als zijn contract afloopt heeft KVM daar niets meer aan.

Konaté heeft meer duidelijkheid in zijn dossier: Het Nieuwsblad schrijft dat de centrale verdediger geen toekomst meer heeft bij Malinwa en dus ook geen nieuw contract zal kunnen tekenen.


Dit seizoen stond Konaté vaak in de basis als centreback, maar tijdens de eerste wedstrijden van de play-offs kwam hij zelfs niet meer in actie. Hij past niet meer in de plannen van trainer Fred Vanderbiest.

Meer nieuws

Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oude Feyenoord-bekende'

'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oude Feyenoord-bekende'

Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling

FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling

'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League

Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League

Toni Kroos legt uit hoe Real Madrid Bayern München alsnog kan uitschakelen

Toni Kroos legt uit hoe Real Madrid Bayern München alsnog kan uitschakelen

'Ex-smaakmaker van Westerlo mag volop dromen van Europese toptransfer'

'Ex-smaakmaker van Westerlo mag volop dromen van Europese toptransfer'

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

