KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

KV Mechelen zit nog met enkele hete dossiers, maar ondertussen is er al iets meer duidelijkheid. Het seizoen loopt op zijn einde, en daarmee ook de contracten van enkele spelers. Mory Konaté en Kerim Mrabti zitten in die situatie.

Voor die laatstgenoemde zal het nog spannend worden. De aanvallende middenvelder mag namelijk bijtekenen als hij dat wil. Volgens Het Nieuwsblad ligt er voor hem een contract van één jaar plus optie op tafel.

KV Mechelen ziet één vertrek dichterbij komen, andere deur blijft open

Nu kan Mrabti kiezen wat hij ermee doet, maar voorlopig lijkt hij de deur voor een vertrek nog op een kier te houden. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde zo'n 1,5 miljoen euro, maar als zijn contract afloopt heeft KVM daar niets meer aan.

Konaté heeft meer duidelijkheid in zijn dossier: Het Nieuwsblad schrijft dat de centrale verdediger geen toekomst meer heeft bij Malinwa en dus ook geen nieuw contract zal kunnen tekenen.



Dit seizoen stond Konaté vaak in de basis als centreback, maar tijdens de eerste wedstrijden van de play-offs kwam hij zelfs niet meer in actie. Hij past niet meer in de plannen van trainer Fred Vanderbiest.