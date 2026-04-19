Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

Zulte Waregem was al sinds vorig weekend zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Een paar uur geleden mocht ook La Louvière zich daaraan toevoegen door de nederlaag van FCV Dender EH tegen Cercle Brugge. Tijd om bevrijden te voetballen?

Dender verloor in eigen huis met zware cijfers van Cercle Brugge: 1-4. Daardoor is zeker dat het team de barrages zal moeten afwerken. En dus was ook La Louvière meteen zeker van de redding in de Jupiler Pro League.

Doelpunt van Aké voor Zulte Waregem

In het duel tussen de promovendi ontvingen zij op zondagavond - in de schaduw van de topper tussen Union SG en Club Brugge - Zulte Waregem. Een duel waarin dus plots niets meer op het spel stond, maar beide ploegen wilden wel graag proberen te winnen.

De match zelf? Die mag eerder als bits en duelrijk omschreven worden. Goed voetbal was er niet meteen te zien op het kunstgras van La Louvière, maar beide ploegen gingen er wel heel erg stevig voor in Henegouwen.

Zulte Waregem wint bij La Louvière

Marley Aké had op het halfuur de bezoekers op voorsprong gebracht, waardoor het aan La Louvière was om meer te gaan komen om toch nog iets te gaan rapen in de wedstrijd. Dat bleek echter geen evidentie te zijn voor De Wolven.



Voor de rust werd niet meer gescoord en ook na de pauze waren er niet al te veel grote kansen, op eentje van Fall na dan misschien. La Louvière wilde wel een strafschop, maar kreeg die niet en Ementa kon op het einde zelfs nog de 0-2 maken. Zulte Waregem neemt opnieuw de 'leiding' in de Relegation Play-offs.