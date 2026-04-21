Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos
Twee weken na zijn ontslag bij Sporting Charleroi heeft Hans Cornelis voor het eerst uitgebreid gereageerd bij La DH. Hij verzekert iedereen dat het goed gaat met hem, maar toch heeft het sporen achter gelaten.

Zijn ontslag kwam immers hard aan, zeker door de timing. “Als hoofdcoach weet je dat dit kan gebeuren, maar ik heb het moment niet begrepen”, zegt Cornelis. “Ik had niet het gevoel dat de groep niet meer achter mij stond. Dat is net het belangrijkste.”

Overgepresteerd in januari en februari

De manier waarop het nieuws kwam, bleef hem bij. “Mehdi Bayat belde me op paasmaandag. Na dat gesprek zei ik meteen tegen mijn vrouw: hij gaat me binnen twintig minuten terugbellen om me te ontslaan.” En zo geschiedde: “Het tweede telefoontje duurde drie minuten. Ik heb gewoon gezegd dat ik het er niet mee eens was.”

Volgens Cornelis lag de terugval van zijn ploeg deels aan verkeerde verwachtingen. “We dachten plots dat we de beste ploeg van België waren, en dat heeft ons parten gespeeld”, legt hij uit. “We hebben gewoon overgepresteerd. In januari en februari ging bijna elke kans binnen.”

Nooit een relatie gehad met Nicolas Frutos

Ook de rol van Nicolas Frutos komt aan bod in zijn relaas. “Ik heb de indruk dat het van hem kwam dat er iets moest veranderen”, zegt Cornelis. “En eerlijk: ik vond zijn persconferentie na mijn ontslag niet correct. Als je iets wil veranderen of mij advies wil geven, dan doe je dat terwijl ik nog trainer ben, niet erna.”

Toch benadrukt Cornelis dat hij nooit een echte band had met Frutos. “Ik heb eigenlijk nooit een relatie met hem gehad. We hebben één keer een vrij oppervlakkig gesprek gehad. Het klikte gewoon niet.”

Ondanks de ontgoocheling blijft hij niet verbitterd achter. “De spelers zijn altijd positief gebleven en zijn in mijn visie blijven geloven”, besluit Cornelis. “Dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben teleurgesteld, maar niet boos.”

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20
Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

12:00
4
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
1
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

11:20
1
"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

11:00
1
Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

10:45
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
23
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

10:15
Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

10:00
"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
1
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
4
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
3
Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

18:20
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
1
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20
Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

07:20
14
De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

07:40
3
Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

07:00
6
Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

06:30
2
Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

06:00
6
In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
2
'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

23:00
3
'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

22:30
6
Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

22:15
Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

22:00
8
Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

21:40
'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

21:20
1
Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

21:00
38
Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

20:40
2
'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

20:20
ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

20:00
2

