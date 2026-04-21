Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

Twee weken na zijn ontslag bij Sporting Charleroi heeft Hans Cornelis voor het eerst uitgebreid gereageerd bij La DH. Hij verzekert iedereen dat het goed gaat met hem, maar toch heeft het sporen achter gelaten.

Zijn ontslag kwam immers hard aan, zeker door de timing. “Als hoofdcoach weet je dat dit kan gebeuren, maar ik heb het moment niet begrepen”, zegt Cornelis. “Ik had niet het gevoel dat de groep niet meer achter mij stond. Dat is net het belangrijkste.”

Overgepresteerd in januari en februari

De manier waarop het nieuws kwam, bleef hem bij. “Mehdi Bayat belde me op paasmaandag. Na dat gesprek zei ik meteen tegen mijn vrouw: hij gaat me binnen twintig minuten terugbellen om me te ontslaan.” En zo geschiedde: “Het tweede telefoontje duurde drie minuten. Ik heb gewoon gezegd dat ik het er niet mee eens was.”

Volgens Cornelis lag de terugval van zijn ploeg deels aan verkeerde verwachtingen. “We dachten plots dat we de beste ploeg van België waren, en dat heeft ons parten gespeeld”, legt hij uit. “We hebben gewoon overgepresteerd. In januari en februari ging bijna elke kans binnen.”

Nooit een relatie gehad met Nicolas Frutos

Ook de rol van Nicolas Frutos komt aan bod in zijn relaas. “Ik heb de indruk dat het van hem kwam dat er iets moest veranderen”, zegt Cornelis. “En eerlijk: ik vond zijn persconferentie na mijn ontslag niet correct. Als je iets wil veranderen of mij advies wil geven, dan doe je dat terwijl ik nog trainer ben, niet erna.”

Toch benadrukt Cornelis dat hij nooit een echte band had met Frutos. “Ik heb eigenlijk nooit een relatie met hem gehad. We hebben één keer een vrij oppervlakkig gesprek gehad. Het klikte gewoon niet.”





Ondanks de ontgoocheling blijft hij niet verbitterd achter. “De spelers zijn altijd positief gebleven en zijn in mijn visie blijven geloven”, besluit Cornelis. “Dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben teleurgesteld, maar niet boos.”