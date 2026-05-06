Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Hij deed een aantal maanden geleden nog een liefdesverklaring aan La Roja, maar hij heeft nog nooit voor de Spaanse nationale ploeg of zelfs maar de U21 gespeeld. Al vier keer weigerde hij. En dus lijkt Matias Fernandez-Pardo van gedachten te kunnen veranderen. Mogen de Rode Duivels hoop koesteren?

"Ik wil voor Spanje spelen": eind 2024 liet Matias Fernandez-Pardo daar geen twijfel over bestaan. Ondanks zijn geboorte in Brussel en zijn verleden bij Anderlecht, KV Mechelen en AA Gent was het duidelijk: het zou Spanje worden.

Tot dusver kon hij echter nog geen minuten maken voor La Roja en tot vier keer toe heeft hij al een selectie voor de U21 geweigerd. Het lijkt erop dat Fernandez-Pardo eerst zekerheid wil dat hij kan doorbreken in de A-kern van Spanje.

Laatste woord is duidelijk nog niet gezegd over de keuze tussen België en Spanje

Die garanties kunnen of willen ze hem niet geven bij de Spanjaarden en dus zou er dan toch nog een bijzondere zaak kunnen gebeuren. De komende dagen mag de Belgische voetbalbond namelijk een antwoord van hem verwachten, weet Het Laatste Nieuws.

Het is dan ook nu of nooit. Openda is niet in vorm, Lukaku is nog niet helemaal fit, Benteke kan niet helemaal overtuigen en de vraag is in hoeverre de MLS van een hoog genoeg niveau is om Cuypers écht de kans te geven.

Speler is ondertussen al dertig miljoen euro waard

En dus zou Matias Fernandez-Pardo misschien wel de gedroomde spits zijn voor de Rode Duivels. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al dertig(!) miljoen euro geworden en met acht goals en zeven assists is hij van levensbelang voor de club uit Rijsel.



Het maakte diverse topclubs wakker, maar voorlopig de Spaanse voetbalbond nog niet. En dus is er de nodige druk op de ketel. Dat de aanvaller bij de Rode Duivels mogelijk minuten zou kunnen maken op een WK zou meteen voor een doorbraak kunnen zorgen.