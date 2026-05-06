Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Lierse wil volgend jaar een stevige stap vooruit zetten. Daarvoor werd Ives Serneels aangetrokken als sportief directeur. Zijn eerste grote opdracht, een nieuwe coach vinden, lijkt ondertussen zo goed als rond te zijn.

Vernieuwing bij Lierse

Lierse wil het seizoen 2025-2026 snel vergeten. Volgend seizoen wordt met een nieuwe lei begonnen. Met Ives Serneels als sportief directeur en ook een nieuwe trainer als opvolger voor Jay Shoffner.

Vanmorgen liet Serneels nog weten dat hij tegen halfweg mei wil landen met de nieuwe coach, maar volgens Het Nieuwsblad is die zoektocht ondertussen afgerond. De 41-jarige Arno Van Den Abbeel zou de nieuwe coach worden.

Die was tot op heden aan de slag als de coach van de vrouwenploeg van OH Leuven. Daar was hij sinds 2024 in dienst. In 2025 pakte hij de titel, wat uiteindelijk leidde tot een heel mooie campagne in de Champions League.

Arno Van Den Abbeel weg bij dames OH Leuven

Normaal zouden Serneels en Van Den Abbeel samenwerken bij de nationale vrouwenploeg, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Nu zullen de twee wel degelijk samenwerken, maar dan wel bij Lierse.

Van Den Abbeel was in het verleden bij de nationale jongensploegen aan de slag. Zo werkte hij onder andere met De Cat, Karetsas, Debast en Lavia. De bedoeling bij Lierse is alvast niet om te verjongen, zo gaf Serneels nog mee. De ploeg met wat meer ervaring krijgen.





Momenteel is Van Den Abbeel nog aan de slag bij de vrouwenploeg van OH Leuven. Zij hebben nog drie matchen te spelen en de trainer hoopt alvast met een nieuwe landstitel afscheid te nemen. Op dit moment staat zijn ploeg aan de leiding.

OH Leuven speelde zes groepswedstrijden in de Women’s Champions League 2025-2026, met één overwinning, drie gelijke spelen en twee nederlagen.

Knappe resultaten in Champions League

De groepsfase van OH Leuven in de Champions League 2025-2026 was een mix van verrassende resultaten en harde leermomenten. De ploeg opende sterk met een 2-2 gelijkspel op het veld van Paris FC , een wedstrijd waarin Leuven na rust knap terugvocht. Een week later volgde de enige overwinning in de groep: 2-1 tegen FC Twente, dankzij twee late doelpunten in de slotfase.

Daarna werd de realiteit van topniveau duidelijk. Op bezoek bij FC Barcelona verloor OHL met 3-0, een duel waarin de Spaanse topclub haar klasse toonde. Thuis tegen AS Roma pakte Leuven opnieuw een punt via een 1-1 gelijkspel, met een doelpunt in de tweede helft.

De laatste twee speeldagen leverden nog een knap 0-0 gelijkspel tegen PSG in Parijs op , maar de afsluiter was zwaar: 0-3 verlies tegen Arsenal in Heverlee. Ondanks de moeilijke tegenstand bewees OH Leuven dat het op dit niveau kan meestrijden, met vooral sterke defensieve prestaties tegen Europese topclubs.