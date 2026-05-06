"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

Romelu Lukaku is wel terug in Italië, maar hij heeft nog niet meegedaan aan de groepstraining van Napoli. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels moet eerst groen licht krijgen en hopen dat hij snel weer zijn beste fysieke vorm haalt. Want het WK loert om de hoek.

Na lange weken in België te hebben doorgebracht om zijn revalidatie af te ronden, tot grote ergernis van de volledige clubleiding en staf van Napoli, is Romelu Lukaku begin deze week teruggekeerd naar Italië. Verondersteld binnenkort weer de groepstraining te hervatten, moest de Rode Duivel er eerst Antonio Conte opzoeken om opnieuw te praten over zijn delicate situatie.

"Deze keer zal Lukaku letterlijk 'op de deur kloppen' van het bureau van Conte en op zijn antwoord wachten. Het doel is duidelijk: begrijpen of er nog een mogelijkheid is om een relatie te herstellen die de voorbije weken sterk is verslechterd", schreef dinsdagochtend de Italiaanse krant Il Mattino.

De situatie is duidelijk: de topschutter uit de geschiedenis van onze nationale ploeg moet schoon schip maken, een onberispelijke persoonlijke inzet tot het einde van het seizoen beloven en hopen dat dat volstaat om weer volledig bij de groep aan te sluiten, nadat hij onder meer een forse boete van 150.000 € heeft moeten betalen.

Al is de uitkomst van het gesprek tussen Antonio Conte en Romelu Lukaku nog niet bekendgemaakt, Napoli heeft dinsdagavond in elk geval de terugkeer van 'Big Rom' naar het trainingscentrum bevestigd, in een mededeling over de voorbereiding op de match tegen Bologna, die maandagavond plaatsvindt in het Stadio Diego Armando Maradona.

Wat gaat Romelu Lukaku doen de komende weken?

"De ploeg werkte in de namiddag een trainingssessie af en deed hersteloefeningen. Romelu Lukaku keerde terug naar het trainingscentrum van SSC Napoli en werkte een individueel programma af", klonk het.



Nog geen terugkeer in de groepstraining dus voor Romelu Lukaku, dus het zou zomaar kunnen dat hij sowieso geen speelminuten meer kan/zal krijgen van Conte. En dan komt het WK plots toch wel héél dichtbij, zo zonder matchritme.

Het gevoel van het WK 2022 komt opnieuw bovendrijven. Een nachtmerrie die niemand wil herhaald zien. Ook Franky Van der Elst maakt zich zorgen in FOXPOP: “Op dit moment kunnen we er niet van uitgaan dat Lukaku dan zal kunnen starten. Charles De Ketelaere lijkt me nu spits nummer één."

Opbouwen en bidden voor Lukaku?

"Lukaku is het wachten en het meenemen waard. Niet als je hem met een rolstoel het veld op moet brengen, hé. Maar als hij minuten kán maken, móét hij mee", aldus nog Van der Elst. Veel zal dus ook afhangen van de fysieke paraatheid.

Al kan de maand juni wel zijn impact hebben, want Big Rom krijgt mogelijk nog wel wat tijd bij de Rode Duivels om zich klaar te maken richting knock-outfase op het WK. “Ik denk dat België vooral moet afwachten, bidden en hopen op Lukaku. Er staan nog twee oefenmatchen gepland waar je hem hopelijk minuten kunt geven. Als je tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland speelt, komt er misschien ook wel een moment in de groepsfase waar je 2-0 of 3-0 voor staat en Rudi Garcia hem kan laten invallen en verder kan laten opbouwen."