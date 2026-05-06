"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Romelu Lukaku is wel terug in Italië, maar hij heeft nog niet meegedaan aan de groepstraining van Napoli. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels moet eerst groen licht krijgen en hopen dat hij snel weer zijn beste fysieke vorm haalt. Want het WK loert om de hoek.

Na lange weken in België te hebben doorgebracht om zijn revalidatie af te ronden, tot grote ergernis van de volledige clubleiding en staf van Napoli, is Romelu Lukaku begin deze week teruggekeerd naar Italië. Verondersteld binnenkort weer de groepstraining te hervatten, moest de Rode Duivel er eerst Antonio Conte opzoeken om opnieuw te praten over zijn delicate situatie.

"Deze keer zal Lukaku letterlijk 'op de deur kloppen' van het bureau van Conte en op zijn antwoord wachten. Het doel is duidelijk: begrijpen of er nog een mogelijkheid is om een relatie te herstellen die de voorbije weken sterk is verslechterd", schreef dinsdagochtend de Italiaanse krant Il Mattino.

Romelu Lukaku is terug in Itallië, maar ...

De situatie is duidelijk: de topschutter uit de geschiedenis van onze nationale ploeg moet schoon schip maken, een onberispelijke persoonlijke inzet tot het einde van het seizoen beloven en hopen dat dat volstaat om weer volledig bij de groep aan te sluiten, nadat hij onder meer een forse boete van 150.000 € heeft moeten betalen.

Al is de uitkomst van het gesprek tussen Antonio Conte en Romelu Lukaku nog niet bekendgemaakt, Napoli heeft dinsdagavond in elk geval de terugkeer van 'Big Rom' naar het trainingscentrum bevestigd, in een mededeling over de voorbereiding op de match tegen Bologna, die maandagavond plaatsvindt in het Stadio Diego Armando Maradona.

Wat gaat Romelu Lukaku doen de komende weken?

"De ploeg werkte in de namiddag een trainingssessie af en deed hersteloefeningen. Romelu Lukaku keerde terug naar het trainingscentrum van SSC Napoli en werkte een individueel programma af", klonk het. 

Lees ook... Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Nog geen terugkeer in de groepstraining dus voor Romelu Lukaku, dus het zou zomaar kunnen dat hij sowieso geen speelminuten meer kan/zal krijgen van Conte. En dan komt het WK plots toch wel héél dichtbij, zo zonder matchritme.

Het gevoel van het WK 2022 komt opnieuw bovendrijven. Een nachtmerrie die niemand wil herhaald zien. Ook Franky Van der Elst maakt zich zorgen in FOXPOP: “Op dit moment kunnen we er niet van uitgaan dat Lukaku dan zal kunnen starten. Charles De Ketelaere lijkt me nu spits nummer één."

Opbouwen en bidden voor Lukaku?

"Lukaku is het wachten en het meenemen waard. Niet als je hem met een rolstoel het veld op moet brengen, hé. Maar als hij minuten kán maken, móét hij mee", aldus nog Van der Elst. Veel zal dus ook afhangen van de fysieke paraatheid.

Al kan de maand juni wel zijn impact hebben, want Big Rom krijgt mogelijk nog wel wat tijd bij de Rode Duivels om zich klaar te maken richting knock-outfase op het WK. “Ik denk dat België vooral moet afwachten, bidden en hopen op Lukaku. Er staan nog twee oefenmatchen gepland waar je hem hopelijk minuten kunt geven. Als je tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland speelt, komt er misschien ook wel een moment in de groepsfase waar je 2-0 of 3-0 voor staat en Rudi Garcia hem kan laten invallen en verder kan laten opbouwen."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

10:50
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

10:20
5
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
10
"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

07:20
1
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45
Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

09:30
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

09:15
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
7
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

08:00
4
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

08:10
1
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
3
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

07:00
1
Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

06:30
DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

06:00
2
Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

22:55
Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
8
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
3
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

21:15
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

21:00
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
14
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
9
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 35
Pisa Pisa 1-2 Lecce Lecce
Udinese Udinese 2-0 Torino Torino
Como Como 0-0 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 0-0 Genoa Genoa
Bologna Bologna 0-0 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 2-0 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Parma Parma
Cremonese Cremonese 1-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 4-0 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Admiraal F Admiraal F over Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie pief pief over "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek franchi franchi over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd FCBalto FCBalto over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" Alex Del Piero Alex Del Piero over De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge Bink65 Bink65 over Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop Kellner Kellner over DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst RememberLierse RememberLierse over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Stigo12 Stigo12 over Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club cartman_96 cartman_96 over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved