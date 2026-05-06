Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Aernout Van Lindt
Jérémy Doku wordt tijdens het WK één van de meest verwachte Belgische spelers. De Manchester City-speler is net op het juiste moment in topvorm. Een absolute troef voor Rudi Garcia en de Belgische supporters.

Jérémy Doku telt de dagen af. Over iets meer dan een maand vertrekt hij naar zijn tweede WK, maar de sfeer is totaal anders dan in Qatar in 2022. Toen liet Roberto Martínez hem vaak op de bank, ondanks zijn dribbels en versnellingen.

Vier jaar later is er voor Doku veel veranderd. De ex-speler van Anderlecht komt nu binnen als leider. Met het afscheid van Eden Hazard is hij degene die de Belgische aanval moet dragen. Veel supporters verwachten dat hij het verschil zal maken.

Doku beleeft een erg sterke seizoensafsluiting bij Manchester City. De Belg zit vol vertrouwen en dat zie je op het veld. In zijn laatste drie wedstrijden maakte hij drie goals en gaf hij twee assists en zo houdt hij eigenhandig The Citizens in de titelstrijd.

Doku liet zijn ambities blijken in een interview voor de FIFA. Hij wil zijn ploeg zonder schrik zien spelen tegen de grote landen. "Laten we ons talent tonen en laten zien dat we iets te bieden hebben. We zijn hier om het beste van onszelf te geven en zo ver mogelijk te geraken", legde hij uit.

Doku verzekerde dat België zich niet laat imponeren door zijn tegenstanders. "We gaan ons niet laten imponeren door de andere ploegen. We willen ons best doen voor wie aan het einde van zijn carrière zit, voor onszelf, maar vooral voor ons land. Ook al is het geen groot land, veel mensen leven voor dit soort momenten."

De eerste wedstrijd van de Rode Duivels vindt plaats op 15 juni tegen Egypte in Seattle. Daarvoor moet Rudi Garcia zijn definitieve selectie bekendmaken. Die lijst wordt in de komende dagen bekendgemaakt. Doku weet dat de verwachtingen tijdens dit WK hoog zullen zijn.

