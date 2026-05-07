KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk heeft belangrijk contractnieuws te melden in aanloop naar zijn terugkeer in eerste klasse. Clubicoon Brecht Dejaegere blijft aan boord en trekt zo ook volgend seizoen mee de Jupiler Pro League in.

Groot nieuws vanuit Kortrijk: Brecht Dejaegere verlengt zijn contract bij de promovendus. De middenvelder gaat mee met de Kerels naar de Jupiler Pro League. Dat bevestigde zijn club donderdag in een persbericht.

Het clubicoon debuteerde op 19-jarige leeftijd, destijds nog onder Hein Vanhaezebrouck, bij Kortrijk. In 2013 maakte hij de overstap naar KAA Gent. Hij beleefde nog twee buitenlandse avonturen nadien bij Toulouse in Frankrijk en bij Charlotte in de Verenigde Staten.

In 2024 keerde Dejaegere terug naar de club waar het voor hem allemaal begon. In totaal speelde hij al 130 wedstrijden voor rood-wit. Daarmee "belichaamt hij als geen ander de waarden en identiteit van KV Kortrijk", schrijft de club.

"Afgelopen seizoen speelde Brecht een cruciale rol in de promotie naar eerste klasse. Met zijn ervaring, leiderschap en onverzettelijkheid was hij een sleutelfiguur binnen het team, op en naast het veld", gaat Kortrijk verder.

Sporting Director Nils Vanneste reageerde al heel positief op het nieuws. "Brecht is het perfecte voorbeeld van wat het betekent om een Kerel te zijn. Met zijn ervaring en leiderschap is hij van onschatbare waarde voor deze groep. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in onze promotie en blijft ook naast het veld een belangrijke figuur binnen de club."

