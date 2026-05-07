"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Beerschot staat dit weekend voor de match van het jaar. Het moet een 3-1-achterstand uit de heenwedstrijd zien goed te maken, om alsnog door te stoten naar de barrages tegen Dender en zo het laatste promotieticket te pakken.

Ruime nederlaag tegen Lommel in heenmatch

Beerschot had de heenmatch van de finale in de Promotion Play-offs best anders voorgesteld. Het moet nu een 3-1-nederlaag zien op te halen tegen een tegenstander die op het juiste moment aan het pieken is.

Over de heenmatch blijft Lukas Van Eenoo op de vlakte. “Te veel individuele fouten, en die hebben we cash betaald. Langs de andere kant hebben we goed teruggevochten. De 2-2 lag dichter bij dan de 3-1. Het is nu zo”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Do or die op het Kiel

En nu moet alles in één wedstrijd goed gemaakt worden. Of het een match van totale aanval, of met een studieronde wordt, daar gaat Van Eenoo niet op in. Zolang op het einde maar de juiste uitslag voor Beerschot op het bord staat.

“Het is zaak om eerst die kansen te creëren en ze daarna efficiënt af te maken. De steun van de fans zal daarbij cruciaal zijn. We stappen het veld op om er alles aan te doen: het geloof is er voor de volle honderd procent”, klinkt het nog.

Druk van de supporters

En veel fans zullen er ongetwijfeld zijn. De ticketverkoop loopt bijzonder goed. Beerschot rekent op 9.000 fans in het Olympisch Stadion, mede ook omdat de stad Antwerpen Tribune 4 na negen maanden weer openstelde, goed voor 2.500 extra plaatsen.

En zelfs al loopt het dit weekend fout voor Beerschot, het betekent voor Van Eenoo hoe dan ook niet een mislukt seizoen. “Liggen we eruit, dan is dat zuur en zal er ontgoocheling heersen. Maar als je terugkijkt, dan zijn 64 punten over een heel seizoen gewoon goed. Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren.”

Beveren maatje te groot voor competitie

Beerschot kreeg echter af te rekenen met sterke tegenstanders. Zo was er het waanzinnige seizoen van SK Beveren dat al snel zekerheid had over de promotie, maar uiteindelijk de titel in de Challenger Pro League pakte zonder een wedstrijd te verliezen.

KV Kortrijk leek in de eindstrijd dan weer te kraken onder de druk, maar deed dat net niet. Ze hadden vooral het geluk dat ze de drie punten cadeau kregen op Seraing, nadat daar brand uitgebroken was.

Veel geloof in goede afloop

“Soms moet je wat geluk hebben, en dat zit dit jaar bij Kortrijk. Die match daar was jammer, met die tegengoal in de laatste seconde. En hoe. Het is een net-nietverhaal, zoals er wel meerdere waren”, vertelt Van Eenoo nog. “Dan was er ook nog die affaire met Seraing.”

Tegen Lommel kan er nog veel goedgemaakt worden, zo beseffen ze bij Beerschot maar al te goed. “Van een slecht seizoen kan je niet spreken: we zijn nooit weggespeeld. Toch heb ik het gevoel dat er meer in zat. Laat ons nu zaterdag de kers op de taart zetten, het geloof is aanwezig”, aldus Van Eenoo.

