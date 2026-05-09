Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De titelstrijd is nog niet gestreden in de Champions' Play-offs. Club Brugge heeft het overgenomen van Union SG, maar ook de Brusselaars maken nog kans. Mathematisch gezien mag zelfs STVV nog dromen, al zal dat niet meer dan een mathematische kans blijven normaal gezien.

Union SG verloor vorige week van STVV en moest zo de leiding laten aan Club Brugge, die voor het eerst dit seizoen aan de leiding kwamen in het klassement van de Jupiler Pro League en/of Champions' Play-offs. 

Toch is Union SG nog steeds niet uitgeschakeld voor de titel. Ook zij hebben nog alles in eigen handen, al moeten ze dan wel vier keer winnen - waaronder dus ook op Jan Breydel. Cub Brugge heeft genoeg aan 10 op 12.

Werk aan de winkel dus voor de Brusselaars, al hebben de Bruggelingen ook de schaapjes nog niet op het droge - al spelen ze nog drie keer thuis. Toch is stilaan duidelijk dat de strijd nog wel eens spannend zou kunnen worden, maar dat Club Brugge toch favoriet is.

Meer zelfs: de meeste analisten zijn ondertussen formeel: Club Brugge gaat het volgens hen halen. Al blijven er toch nog een aantal analisten ietwat anders geloven in de zaak. Zo is er ook Johan Boskamp, die in zijn analyses altijd Union SG 'trouw' is gebleven als mogelijke eindwinnaar van de titel in de Jupiler Pro League.

Johan Boskamp blijft in Union SG geloven

Pakken zij de komende twee weken alsnog de prijzen? Er is de bekerfinale op donderdag 14 mei en er is mogelijk de titel ten laatste op 24 mei. En dus is er nog veel mogelijk, beseft ook Boskamp. "Of Club Brugge nu de favoriet is?"

“Zou kunnen, maar ik blijf koppig bij Union als mijn titelfavoriet. Ik vrees wel dat ze de gunfactor bij veel mensen aan het verliezen zijn. Nochtans spelen ze niet anders dan de voorbije drie jaar", aldus de Nederlandse analist. Als het van hem afhangt, dan wordt Union dus nog steeds kampioen.

67%
22%
11%

Je kan nog stemmen tot 12/05/2026 12:00.

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

14:50
Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

