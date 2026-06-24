Twee basisspelers ontbraken op training van Rode Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Twee basisspelers ontbraken op training van Rode Duivels
Foto: © photonews

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De Rode Duivels hebben woensdag hun training in Seattle afgewerkt zonder Brandon Mechele, Leandro Trossard en Jeremy Doku. Ook Zeno Debast ontbrak nog steeds op het trainingsveld.

Mechele en Trossard kregen rust van de medische staf. De verdediger van Club Brugge werkte daags voor het duel tegen Iran nog af met zwarte tape rond zijn achillespees en wordt uit voorzorg ontzien. Ook Trossard trainde niet mee nadat hij tegen Iran een stevige tik op de kuit had gekregen.

Daarnaast was ook Doku nog niet aanwezig op de training. De flankaanvaller kreeg toestemming om tijdelijk af te reizen naar Londen voor de geboorte van zijn zoontje Praise.

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Doku was net op tijd om het heuglijke moment mee te maken en wordt pas later op de dag terug in Seattle verwacht. Volgens de planning landde hij om 17 uur lokale tijd op de luchthaven van Seattle.

Verder ontbrak ook Zeno Debast. De verdediger zet zijn revalidatie voort en werkt nog steeds individueel aan zijn herstel.

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Voorlopig lijkt er geen sprake van grote ongerustheid binnen de Belgische selectie. Bij Mechele en Trossard gaat het om voorzorgsmaatregelen, terwijl Doku om familiale redenen afwezig was. De komende dagen moet duidelijk worden wanneer het drietal opnieuw kan aansluiten bij de groepstraining.

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