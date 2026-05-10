Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Isaac Babadi beleefde geen geslaagde uitleenbeurt bij Royal Antwerp FC. Toch blijft het Nederlandse talent interessant voor clubs uit de Jupiler Pro League. De vraag is nu wat PSV Eindhoven komende zomer met hem van plan is.

Moeilijke start bij Antwerp

Toen Antwerp Babadi afgelopen zomer huurde van PSV werd hij gezien als een creatieve versterking met veel potentieel. De Nederlandse jeugdinternational gold al jaren als een groot talent binnen de jeugdopleiding van PSV en moest in België meer speelminuten verzamelen.

Die doorbraak kwam er echter niet. Babadi kende een moeilijke seizoensstart en slaagde er nooit echt in om een vaste plaats af te dwingen bij Antwerp. Tijdens de wintermercato ontstonden al twijfels over zijn situatie, al bleef hij uiteindelijk gewoon op de Bosuil.

Nauwelijks nog speelminuten

De cijfers spreken voor zich. Babadi kwam in totaal tot 21 wedstrijden voor Antwerp, maar verzamelde amper twee uur effectieve speeltijd in de laatste maanden van het seizoen. In de Europe Play-offs kreeg hij zelfs geen enkele minuut meer.

Daardoor draaide zijn uitleenbeurt uit op een teleurstelling voor alle betrokken partijen. Antwerp hoopte op extra creativiteit en rendement, terwijl Babadi zelf vooral speelritme nodig had om zich verder te ontwikkelen.

Wat wil PSV met Babadi?

Volgens transferwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad lijkt een nieuwe uitleenbeurt momenteel het meest logische scenario. Babadi keert deze zomer terug naar PSV, waar hij nog onder contract ligt tot medio 2028.

Lees ook... 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

De middenvelder heeft volgens Transfermarkt momenteel een marktwaarde van ongeveer 3 miljoen euro. Daardoor blijft hij financieel interessant voor clubs die geloven in zijn potentieel. Een definitieve transfer lijkt niet onmogelijk, maar dan moet een club met een aantrekkelijk bod komen waar zowel PSV als de speler zich in kunnen vinden.

Nieuwe kans in België?

Antwerp beschikt niet over een aankoopoptie, maar net daardoor zou Babadi misschien relatief goedkoop op te pikken zijn als PSV bereid is mee te werken aan een oplossing. Voor Antwerp kan dat interessant blijven, zeker als de club overtuigd is dat hij met een volledige voorbereiding beter tot zijn recht komt.

Daarnaast zijn er mogelijk ook andere clubs in de Jupiler Pro League waar Babadi beter zou passen. Bij ploegen die dominant voetbal spelen en jonge spelers kansen geven, zoals KAA Gent of KRC Genk, zou zijn technische profiel misschien sterker tot uiting komen. Ondanks zijn moeilijke maanden in België blijft Babadi immers een speler met talent en groeimarge.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Isaac Babadi

Meer nieuws

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

19:40
5
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03
Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

22:30
Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg Reactie

Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

22:10
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

22:04
Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

21:16
🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

21:02
🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

21:30
Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

20:27
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

19:00
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
1
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

18:05
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
26
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

17:35
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
4
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
4
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
28
Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten Reactie

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

16:00
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
7
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
1
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
1
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
2
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

12:20
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
1
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
10
Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

09/05
4
"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

11:20
1
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10:50
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48
Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

10:00
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

09:25
Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 33
Telstar Telstar 3-0 Heracles Heracles
FC Groningen FC Groningen 2-1 NEC NEC
FC Twente FC Twente 4-0 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
NAC NAC Gestopt Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 3-2 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 1-1 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1-4 PSV PSV
Excelsior Excelsior 1-1 FC Volendam FC Volendam
Ajax Ajax 1-2 Utrecht Utrecht

Nieuwste reacties

PhP PhP over Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe? RememberLierse RememberLierse over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef pief pief over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Dog3 Dog3 over Union SG - KV Mechelen: 3-0 PV6 PV6 over Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused Ratko Svilar Ratko Svilar over Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Andreas2962 Andreas2962 over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is Borak Borak over Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies Test12 Test12 over Anderlecht viert gelijkspel in Gent als overwinning: "Perfecte voorbereiding" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved