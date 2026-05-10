Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Isaac Babadi beleefde geen geslaagde uitleenbeurt bij Royal Antwerp FC. Toch blijft het Nederlandse talent interessant voor clubs uit de Jupiler Pro League. De vraag is nu wat PSV Eindhoven komende zomer met hem van plan is.

Moeilijke start bij Antwerp

Toen Antwerp Babadi afgelopen zomer huurde van PSV werd hij gezien als een creatieve versterking met veel potentieel. De Nederlandse jeugdinternational gold al jaren als een groot talent binnen de jeugdopleiding van PSV en moest in België meer speelminuten verzamelen.

Die doorbraak kwam er echter niet. Babadi kende een moeilijke seizoensstart en slaagde er nooit echt in om een vaste plaats af te dwingen bij Antwerp. Tijdens de wintermercato ontstonden al twijfels over zijn situatie, al bleef hij uiteindelijk gewoon op de Bosuil.

Nauwelijks nog speelminuten

De cijfers spreken voor zich. Babadi kwam in totaal tot 21 wedstrijden voor Antwerp, maar verzamelde amper twee uur effectieve speeltijd in de laatste maanden van het seizoen. In de Europe Play-offs kreeg hij zelfs geen enkele minuut meer.

Daardoor draaide zijn uitleenbeurt uit op een teleurstelling voor alle betrokken partijen. Antwerp hoopte op extra creativiteit en rendement, terwijl Babadi zelf vooral speelritme nodig had om zich verder te ontwikkelen.

Wat wil PSV met Babadi?

Volgens transferwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad lijkt een nieuwe uitleenbeurt momenteel het meest logische scenario. Babadi keert deze zomer terug naar PSV, waar hij nog onder contract ligt tot medio 2028.



Lees ook... 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused›

De middenvelder heeft volgens Transfermarkt momenteel een marktwaarde van ongeveer 3 miljoen euro. Daardoor blijft hij financieel interessant voor clubs die geloven in zijn potentieel. Een definitieve transfer lijkt niet onmogelijk, maar dan moet een club met een aantrekkelijk bod komen waar zowel PSV als de speler zich in kunnen vinden.

Nieuwe kans in België?

Antwerp beschikt niet over een aankoopoptie, maar net daardoor zou Babadi misschien relatief goedkoop op te pikken zijn als PSV bereid is mee te werken aan een oplossing. Voor Antwerp kan dat interessant blijven, zeker als de club overtuigd is dat hij met een volledige voorbereiding beter tot zijn recht komt.

Daarnaast zijn er mogelijk ook andere clubs in de Jupiler Pro League waar Babadi beter zou passen. Bij ploegen die dominant voetbal spelen en jonge spelers kansen geven, zoals KAA Gent of KRC Genk, zou zijn technische profiel misschien sterker tot uiting komen. Ondanks zijn moeilijke maanden in België blijft Babadi immers een speler met talent en groeimarge.