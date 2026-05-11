Interview Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Vrijdag maakt Rudi Garcia zijn selectie voor het WK 2026 bekend. Een selectie waarin Olivier Deman, tenzij er een grote verrassing volgt, niet zal staan. De linksachter van Werder Bremen beantwoordde onze vragen.

Werder Bremen heeft een lastig seizoen achter de rug: de historische Bundesliga-club staat 15e en moest knokken voor het behoud, in plaats van mee te doen in de strijd om Europa. Olivier Deman blijft echter positief: de Belgische flankverdediger, die dit seizoenseinde een basisplaats veroverde bij Werder, voelt zich duidelijk goed in Bremen.

"Ik denk dat de competitie me goed ligt. Het klopt dat de resultaten dit seizoen niet top waren, maar dit is een project op vijf jaar in plaats van op één of twee. Je ziet dat Werder Bremen een grote club is", vertelt Deman aan Voetbalkrant.com na de nederlaag van Werder op het veld van Hoffenheim afgelopen zaterdag. "Onze supporters volgen ons overal, ongeacht de resultaten. Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer naar de bovenste regionen kunnen klimmen, voor hen."

Droomt Olivier Deman nog van de Rode Duivels?

Hoewel hij in België met Antwerp nog de Champions' Play-offs speelde, is Deman ervan overtuigd dat spelen in Duitsland niet te vergelijken valt. "Of ik liever voor Europa speel of hier voor het behoud? (hij twijfelt) In de Bundesliga speel je elke week tegen tegenstanders van Europees niveau. Zelfs onderin: gaan spelen op Heidenheim is iets helemaal anders dan op Dender. Ik test me graag elke week tegen de besten."

Maar ondanks dat hoge niveau valt de naam van Olivier Deman bijna nooit als kandidaat voor een plaats bij de 26 van Rudi Garcia. Zijn laatste selectie dateert bovendien van de oefeninterlands in maart 2024: onder Domenico Tedesco werd hij wat verrassend Rode Duivel, maar op het EK 2024 stond hij er niet bij. Dat statuut van international heeft zijn carrière wellicht wel geholpen: Deman zette sindsdien een stap vooruit en wist zich in de Bundesliga door te zetten.

"Of ik nog geloof in het WK 2026? Dat is toch moeilijk als je nog nooit opgeroepen bent door de nieuwe coach. Ik had een blessure, maar sinds eind januari speel ik alles. Ik voel me goed, ik ben klaar, en als ze me nodig hebben, ben ik er", zegt hij. Op linksachter is de concurrentie bij de nationale ploeg kleiner dan op andere posities. "Ik weet dat er op mijn positie plaatsen te pakken zijn, ja. Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om erbij te zijn."

Deman vindt zelfs dat België op het WK iets moois kan neerzetten. "Natuurlijk, in 2018 en 2020 hadden we een waanzinnige ploeg (sic). Maar ik denk dat er ook minder getalenteerde teams zijn geweest die toch de halve finales van een WK haalden", benadrukt de Rode Duivel, die aan 3 caps zit. "Ik wens hen in elk geval het allerbeste, zelfs als ik er niet bij ben! Ik zal hen honderd procent steunen."

De kansen van Olivier Deman zijn klein... maar niet onbestaande?

Hoe groot is de kans dat Olivier Deman opnieuw wordt opgeroepen? Laat ons eerlijk zijn: klein. In de basis lijkt Maxim De Cuyper onaantastbaar; als doublure én zelfs als serieuze concurrent voor De Cuyper zit Joaquin Seys in de vorm van zijn leven. Zelfs iemand als Diego Moreira, die al werd opgeroepen door Garcia, dreigt naast de lijst van 26 te vallen.

Toch is de vorm van Olivier Deman goed: één goal en drie assists sinds januari en zijn terugkeer uit blessure, én een basisplaats in de Bundesliga. Onvoldoende? Waarschijnlijk wel. Maar Rudi Garcia heeft zijn naam ongetwijfeld genoteerd voor de toekomst, mocht één van de flankverdedigers ooit geblesseerd raken.

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

 Speeldag 33
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC Augsburg FC Augsburg 3-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-0 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
RB Leipzig RB Leipzig 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Bayern München Bayern München
Hamburger SV Hamburger SV 3-2 Freiburg Freiburg
1. FC Köln 1. FC Köln 1-3 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-3 Union Berlin Union Berlin

