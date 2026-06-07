Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
| Reageer
Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Vincent Kompany wil de aanval van Bayern München versterken en heeft interesse in Morgan Rogers. Na een sterk seizoen bij Aston Villa wordt de waarde van de Engelsman op 90 miljoen euro geschat. Rogers scoorde in de finale van de Europa League.

Vincent Kompany wil Morgan Rogers volgend seizoen bij Bayern München. Journalist Christian Falk, die werkt voor de Duitse krant BILD, legt uit dat de Duitse club actief met het dossier bezig is en serieus onderhandelt voor de 23-jarige aanvallende middenvelder. De Belgische coach is gecharmeerd door zijn profiel en wil hem zien uitgroeien tot een belangrijke pion in zijn aanval.

Europees kampioen en mooie cijfers dit seizoen

Dat Bayern in hem geïnteresseerd is, komt doordat zijn statistieken bij Aston Villa erg goed zijn. Hij sloot het seizoen af met 14 doelpunten en 12 assists in alle competities samen. De Engelsman maakte een goal en gaf een assist in de finale van de Europa League, waarin Aston Villa met 3-0 won van Freiburg.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 90 miljoen euro. Daarnaast maakt Rogers zich op om met Engeland naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te trekken. Logischerwijs houden ook andere topteams zijn situatie in de gaten en clubs als Manchester City en Arsenal lonken al weken naar hem.

Premier League-topclubs liggen Bayern München dwars

Bayern München krijgt stevige concurrentie, want de Engelse teams hebben veel geld en willen hem in de Premier League houden. Hoewel de Duitsers al stappen hebben gezet in de gesprekken, is er nog niets getekend. De prijzen schieten snel de hoogte in en de onderhandelingen tussen de verschillende clubs beloven tot het einde toe erg spannend te worden.

Uiteindelijk toch Premier League?

Journalist Fabrizio Romano kwam nog met een belangrijk extra weetje. Volgens hem wil Rogers het liefst tekenen bij Manchester United. Bayern München zou daardoor op achterstand staan en zal met iets heel overtuigends moeten komen om de speler van gedachten te doen veranderen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Aston Villa
Bayern München
Morgan Rogers
Vincent Kompany

Meer nieuws

Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

22:30
Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

22:00
EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

21:35
12
Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

21:15
🎥 Het noodlot slaat opnieuw toe: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenwedstrijd met Denemarken

🎥 Het noodlot slaat opnieuw toe: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenwedstrijd met Denemarken

21:00
Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

20:30
Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

20:00
1
Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

19:30
Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

18:50
'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

18:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo

17:20
Het is Barcelona menens voor toptalent Club Brugge

Het is Barcelona menens voor toptalent Club Brugge

18:00
2
WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

17:45
1
Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

17:20
Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen"

Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen"

16:40
19
Stroomversnelling? 'Karetsas kan recordbedrag opleveren'

Stroomversnelling? 'Karetsas kan recordbedrag opleveren'

16:00
85
📷 Is dit het mooiste shirt van het WK?

📷 Is dit het mooiste shirt van het WK?

15:20
1
STVV, Anderlecht of KAA Gent? Goalgetter uit Noorwegen nadrukkelijk op de lijst

STVV, Anderlecht of KAA Gent? Goalgetter uit Noorwegen nadrukkelijk op de lijst

14:40
1
Gent, Genk en Club Brugge zijn het roerend eens: "Schrijnend"

Gent, Genk en Club Brugge zijn het roerend eens: "Schrijnend"

14:00
4
Zijn zij de toekomst? De 20 jonkies van het komende WK

Zijn zij de toekomst? De 20 jonkies van het komende WK

13:20
Worden we wereldkampioen? Dromen mag, en wel hierom Analyse

Worden we wereldkampioen? Dromen mag, en wel hierom

12:40
13
📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet"

📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet"

12:00
30
Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro, maar zal toch sakkeren

Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro, maar zal toch sakkeren

11:20
24
De vurige wensen van Vincent Mannaert: "Dan ben ik tevreden op WK"

De vurige wensen van Vincent Mannaert: "Dan ben ik tevreden op WK"

10:40
2
Stevig debat: Croonen, Madou, Baro en co spreken over de U23-quota en talentenoorlog

Stevig debat: Croonen, Madou, Baro en co spreken over de U23-quota en talentenoorlog

10:00
11
'Jesper Fredberg wil ex-coach Antwerp (genoemd bij Anderlecht) in huis halen'

'Jesper Fredberg wil ex-coach Antwerp (genoemd bij Anderlecht) in huis halen'

09:30
2
Analist lyrisch over verrassende Rode Duivel: "Openbaring én geruststelling"

Analist lyrisch over verrassende Rode Duivel: "Openbaring én geruststelling"

09:00
3
'Brighton snoept toptransfer weg voor neus Ajax en Club Brugge'

'Brighton snoept toptransfer weg voor neus Ajax en Club Brugge'

08:30
4
Belgische U17 moet in finale van EK opletten voor ... speler van Club Brugge

Belgische U17 moet in finale van EK opletten voor ... speler van Club Brugge

07:00
13
Bondscoach legt uit waarom De Cuyper geen basisspeler wordt op het WK: "Daar heb ik geen behoefte aan"

Bondscoach legt uit waarom De Cuyper geen basisspeler wordt op het WK: "Daar heb ik geen behoefte aan"

06:00
5
Eden Hazard doet opvallende bekentenis over Rode Duivels: "De mensen weten dat niet"

Eden Hazard doet opvallende bekentenis over Rode Duivels: "De mensen weten dat niet"

06/06
Lukaku praat opnieuw over terugkeer naar Anderlecht

Lukaku praat opnieuw over terugkeer naar Anderlecht

06/06
15
🎥WK LIVE 06/06: Portugese ster gaat over de schreef en deelt tik uit

🎥WK LIVE 06/06: Portugese ster gaat over de schreef en deelt tik uit

06/06
Rode Duivel durft luidop te dromen: "Wereldkampioen!"

Rode Duivel durft luidop te dromen: "Wereldkampioen!"

06/06
Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

06/06
'Serie A-topclub duwt door voor boeman van Club Brugge'

'Serie A-topclub duwt door voor boeman van Club Brugge'

06/06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 38
Burnley Burnley 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 2-0 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 3-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 0-3 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 1-2 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 1-2 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 1-0 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 2-1 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen Timmy89 Timmy89 over 📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet" Green kill Green kill over 'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter' Futbolitis Futbolitis over "Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie Futbolitis Futbolitis over Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander Futbolitis Futbolitis over Stevig debat: Croonen, Madou, Baro en co spreken over de U23-quota en talentenoorlog Futbolitis Futbolitis over Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen" Venom#13 Venom#13 over Belgische U17 moet in finale van EK opletten voor ... speler van Club Brugge Jasperd Jasperd over En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist' Standard 2.0 Standard 2.0 over Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved