Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

Vincent Kompany wil de aanval van Bayern München versterken en heeft interesse in Morgan Rogers. Na een sterk seizoen bij Aston Villa wordt de waarde van de Engelsman op 90 miljoen euro geschat. Rogers scoorde in de finale van de Europa League.

Vincent Kompany wil Morgan Rogers volgend seizoen bij Bayern München. Journalist Christian Falk, die werkt voor de Duitse krant BILD, legt uit dat de Duitse club actief met het dossier bezig is en serieus onderhandelt voor de 23-jarige aanvallende middenvelder. De Belgische coach is gecharmeerd door zijn profiel en wil hem zien uitgroeien tot een belangrijke pion in zijn aanval.

Slice of pie: Vincent Kompany 'would love to sign' Morgan Rogers https://t.co/7VTyUdMpoA — Christian Falk (@cfbayern) June 5, 2026

Europees kampioen en mooie cijfers dit seizoen

Dat Bayern in hem geïnteresseerd is, komt doordat zijn statistieken bij Aston Villa erg goed zijn. Hij sloot het seizoen af met 14 doelpunten en 12 assists in alle competities samen. De Engelsman maakte een goal en gaf een assist in de finale van de Europa League, waarin Aston Villa met 3-0 won van Freiburg.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 90 miljoen euro. Daarnaast maakt Rogers zich op om met Engeland naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te trekken. Logischerwijs houden ook andere topteams zijn situatie in de gaten en clubs als Manchester City en Arsenal lonken al weken naar hem.

Premier League -topclubs liggen Bayern München dwars

Bayern München krijgt stevige concurrentie, want de Engelse teams hebben veel geld en willen hem in de Premier League houden. Hoewel de Duitsers al stappen hebben gezet in de gesprekken, is er nog niets getekend. De prijzen schieten snel de hoogte in en de onderhandelingen tussen de verschillende clubs beloven tot het einde toe erg spannend te worden.





Uiteindelijk toch Premier League?

Journalist Fabrizio Romano kwam nog met een belangrijk extra weetje. Volgens hem wil Rogers het liefst tekenen bij Manchester United. Bayern München zou daardoor op achterstand staan en zal met iets heel overtuigends moeten komen om de speler van gedachten te doen veranderen.