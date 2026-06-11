De Super Bowl achterna! Deze héél grote wijziging krijgen we tijdens de finale van het WK

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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De Super Bowl achterna! Deze héél grote wijziging krijgen we tijdens de finale van het WK
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Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt vanavond afgetrapt. We moeten er geen tekening bij maken dat het toernooi een pak records zal breken. Ook in de finale staat er ons een opvallend nieuwtje te wachten.

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zorgt voor een pak primeurs. Moeten we er een tekening bij maken dat het wereldkampioenschap nu al zekerheid heeft van de titel 'duurste WK ooit'? Niet alleen qua inkomsten, maar eveneens qua verdiensten voor de deelnemende landen.

Maar dat is niet alles. Nooit eerder werd het toernooi in drie verschillende landen afgewerkt. Nooit eerder waren 48 deelnemende landenteams geplaatst voor de eindfase van een WK. Het zorgt ervoor dat we de komende weken maar liefst 104 wedstrijden voorgeschoteld krijgen. 

Een héél grote nieuwigheid tijdens de finale

De uiteindelijke wereldkampioen - volgens de totale marktwaardes van Transfermarkt zou dat Frankrijk moeten worden - zal acht wedstrijden gespeeld hebben vooraleer de FIFA World Cup Trophy in de lucht wordt gegooid. Dat is er eentje meer dan bij de vorige edities van het WK. 

Maar ook tijdens de finale staat er een opvallende nieuwigheid op het menu. De rust zal geen kwartier, maar een halfuur lang duren. De reden hiervoor is duidelijk: de FIFA plan tijdens de rust een halftime show. Vergelijkbaar met de Super Bowl. Hieronder geven we alvast meer details daarover.

WK-finale naar het voorbeeld van... de Super Bowl

Voor de volledigheid: die finale wordt gespeeld op negentien juli in het MetLife Stadium in New York. De aftrap staat gepland om 21 uur Belgische tijd. We hopen uiteraard dat we de Rode Duivels daar in actie zullen zien, maar daar durven we momenteel (nog) niet over dromen.

Of we al een tipje van de spreekwoordelijke show kunnen lichten over die show? Ondertussen zijn die artiesten ook al officieel aangekondigd. Madonna, Shakira en BTS zullen op het podium te zien zijn. Het spektakel wordt dan weer geregisseerd door Chris Martin van Coldplay.
 

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