Nieuwe FIFA-ranking: Frankrijk grote verliezer, waar staat België?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nieuwe FIFA-ranking: Frankrijk grote verliezer, waar staat België?

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De FIFA heeft donderdag de wereldranglijst van de beste nationale ploegen bijgewerkt. België blijft op de negende plaats. Vlak voor het WK weten ze zo waar ze aan toe zijn. Na het WK kan alles er natuurlijk helemaal anders uit zien ...

Argentinië heeft Frankrijk van de troon gestoten in de nieuwste update van de FIFA-wereldranglijst (1877.27 punten). Les Bleus zakken twee plaatsen en staan nu derde (1870.70 punten), achter Spanje (1874.71 punten). De regerende wereldkampioen begint het WK 2026 dus als nummer één op de FIFA-ranking.

Engeland behoudt zijn positie op de vierde plaats (1828.02 punten), net als Portugal op vijf (1767.85 punten) en Brazilië op zes (1765.86 punten). Nederland zakt dan weer één plaats, ten voordele van Marokko. De Noord-Afrikanen klimmen naar plek zeven (1755.10 punten), net voor Oranje (1753.57 punten).

Argentinië is de nieuwe nummer 1 vlak voor het WK

Ondanks zeges tegen Kroatië (0-2) en Tunesië (5-0) blijft België op de negende plaats staan (1742.24 punten). Duitsland vervolledigt de top 10 (1735.77 punten).

Frankrijk is de grootste verliezer in deze ranking. De ploeg van Didier Deschamps betaalt de prijs voor de nederlaag tegen Ivoorkust (1-2), ondanks een overwinning tegen Noord-Ierland (3-1). Argentinië profiteert dan weer optimaal: met zeges tegen Honduras (2-0) en IJsland (3-0) neemt de Albiceleste opnieuw de leiding. Spanje blijft tweede na een gelijkspel tegen Irak (1-1) en een overwinning tegen Peru (3-1).

Nederland verliest zijn plaats door de nederlaag tegen Algerije (0-1). Marokko, dat de Europese natie voorbijsteekt, won van Madagaskar (4-0) en speelde gelijk tegen Noorwegen (1-1).

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Hier is de volledige top 10 :

1. Argentinië — 1877.27 pts (+2)
2. Spanje — 1874.71 pts
3. Frankrijk — 1870.70 pts (-2)
4. Engeland — 1828.02 pts
5. Portugal — 1767.85 pts
6. Brazilië — 1765.86 pts
7. Marokko — 1755.10 pts (+1)
8. Nederland — 1753.57 pts (-1)
9. België — 1742.24 pts
10. Duitsland — 1735.77 pts

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