‘Van Beveren naar de Bundesliga? Speler kan droomtransfer maken’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Van Beveren naar de Bundesliga? Speler kan droomtransfer maken’
Foto: © photonews
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Beau Reus lijkt zijn sterke seizoen bij SK Beveren te kunnen verzilveren met een opvallende transfer. De 24-jarige Nederlandse doelman verlengt zijn aflopende contract op de Freethiel niet en geniet concrete belangstelling van Werder Bremen.

Sterkhouder in promotieseizoen

Beau Reus groeide het voorbije seizoen uit tot een van de absolute uitblinkers bij SK Beveren. De Nederlandse doelman was een van de architecten van de promotie naar de Jupiler Pro League en maakte indruk met zijn reflexen, meevoetballend vermogen en betrouwbaarheid onder de lat.

De keeper kwam in de zomer van 2024 over van FC Volendam en veroverde vrijwel meteen een basisplaats. In zijn eerste seizoen in België groeide hij uit tot een publiekslieveling en een van de meest consistente spelers van de Waaslanders. Zijn sterke prestaties bleven ook buiten België niet onopgemerkt.

Contract loopt af

Reus beschikt over een aflopend contract en maakte eerder al duidelijk dat hij zijn verbintenis bij SK Beveren niet zal verlengen. De doelman wil zijn uitstekende campagne gebruiken als springplank naar een hoger niveau.

Voor Beveren is dat uiteraard een stevige aderlating. De club had de Nederlander graag langer aan boord gehouden, maar beseft dat een vertrek moeilijk tegen te houden valt. Omdat zijn contract binnen enkele dagen afloopt, kan hij transfervrij vertrekken.

Werder Bremen toont concrete interesse

Volgens Het Belang van Limburg heeft Werder Bremen zich inmiddels concreet gemeld voor de Nederlandse doelman. De Duitse traditieclub kwam vorig seizoen uit in de Bundesliga en verzekerde zich pas laat van het behoud.

Toch blijft Werder Bremen een club met aanzien. De Noord-Duitsers werden vier keer landskampioen en beschikken over een rijke geschiedenis op het hoogste niveau. Voor Reus zou een overstap naar Bremen een enorme stap voorwaarts betekenen. Niet alleen sportief, maar ook financieel en qua zichtbaarheid.

Marktwaarde stijgt snel

De marktwaarde van Reus kende de voorbije maanden een stevige stijging. Waar hij bij zijn komst naar België nog relatief onbekend was, wordt hij vandaag beschouwd als een van de meest interessante doelmannen buiten de traditionele topclubs.

Op 24-jarige leeftijd heeft hij bovendien nog voldoende groeimarge. Dat maakt hem aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar een doelman voor de langere termijn.

Voor SK Beveren rest vooral trots. De club gaf Reus een podium om zich te tonen en ziet nu hoe zijn sterke seizoen mogelijk beloond wordt met een transfer naar de Bundesliga. Of Werder Bremen uiteindelijk doorzet, zal de komende weken moeten blijken. Maar dat Beau Reus zijn toekomst niet meer op de Freethiel ziet, staat inmiddels vast.

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