BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag
Foto: © photonews
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KRC Genk moet op zoek naar een nieuwe coach. Nicky Hayen wordt de nieuwe coach van Burnley FC. Voor de Limburgers komt het vertrek van de oefenmeester héél ongelegen.

We schreven eerder al dat Nicky Hayen in de belangstelling stond van Burnley FC. Ondertussen is de knoop doorgehakt. KRC Genk moet op zoek naar een nieuwe coach. 

VTM Nieuws weet dat Hayen enkele ogenblikken geleden de Limburgse spelersgroep heeft ingelicht over zijn vertrek. Eerder werd het Genkse clubbestuur ingelicht over zijn beslissing.

Donderslag bij heldere hemel voor KRC Genk

Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Het doel voor Hayen is héél duidelijk: The Clarets meteen opnieuw naar het hoogste Engelse voetbalniveau loodsen.

Voor Genk komt het vertrek van Hayen dan weer als een donderslag bij heldere hemel. Bij de start van de voorbereiding van De Smurfen toonde Hayen zich nog vastberaden om opnieuw aansluiting te vinden bij de Belgische top.

KRC Genk heeft géén tijd te verliezen

Genk moet op een maand voor de start van het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe coach. Het vertrek van Hayen is ontegensprekelijk een wending die de voorbereiding niét ten goede zal komen. 

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De Limburgers starten het seizoen met een verplaatsing naar Zulte Waregem. In september wacht meteen een héél zwaar drieluik met wedstrijden tegen achtereenvolgens RSC Anderlecht, KAA Gent en Club Brugge.

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