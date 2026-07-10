'Barcelona maakt prioriteit van toptalent van Club Brugge'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Barcelona maakt prioriteit van toptalent van Club Brugge'
Foto: © photonews
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Barcelona heeft de komst van Jesse Bisiwu nog altijd niet uit het hoofd gezet. De 18-jarige flankaanvaller van Club Brugge staat al langer op de radar van de Spaanse topclub, die nu opnieuw stappen zou zetten om hem naar Catalonië te halen.

Barcelona blijft aandringen

Volgens Mundo Deportivo blijft Bisiwu een belangrijk dossier voor de sportieve leiding van Barcelona. De Catalanen volgen hem al geruime tijd en zien in de jonge Belg een speler die op termijn kan doorgroeien naar het hoogste niveau. Hij zou zelfs een absolute prioriteit zijn voor de club.

Club Brugge hoeft voorlopig niet meteen mee te werken. Bisiwu ligt nog tot juni 2027 onder contract en blauw-zwart weet dat het met hem een van de opvallendste talenten uit de eigen opleiding in handen heeft. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 800.000 euro, maar door zijn leeftijd en potentieel kan Club Brugge uiteraard een hoger bedrag verlangen.

Bisiwu is een snelle en technisch sterke flankaanvaller die vooral opvalt door zijn durf in de één-tegen-één. Hij verzamelde voorlopig één interland bij de Belgische U19, nadat hij eerder ook al uitkwam voor verschillende jongere nationale jeugdploegen.

Club Brugge houdt sterke positie

Barcelona toonde eerder al interesse, maar een akkoord kwam er nog niet. Barça bracht eerder al een bod uit, maar dat werd door Club Brugge als onvoldoende beschouwd. De onderhandelingen lopen nog altijd, schrijft het Spaanse medium nog.

Voor de speler zelf zou een overstap naar Barcelona een enorme stap betekenen. De Spaanse club staat erom bekend jonge spelers kansen te geven, maar de concurrentie is er uiteraard moordend. Het is dan ook niet uitgesloten dat Bisiwu eerst bij Barça Atlètic zou aansluiten en van daaruit richting de eerste ploeg moet doorgroeien.

Voorlopig blijft het bij belangstelling en gesprekken. Club Brugge zal alleen meewerken wanneer het sportieve en financiële plaatje klopt. Barcelona lijkt ondertussen niet van plan om het dossier snel los te laten. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...

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