Urenlang ondervraagd: bekende voormalige Anderlecht-speler duikt op in onderzoek naar drugsgeld

Samir Nasri is donderdag urenlang verhoord in een groot Frans onderzoek naar drugshandel en witwassen. De voormalige speler van onder meer Arsenal, Manchester City en Anderlecht werd dezelfde avond vrijgelaten zonder aanklacht. Voorlopig is er geen gerechtelijke procedure tegen hem opgestart.

Volgens Le Parisien werd Nasri ongeveer tien uur lang aan de tand gevoeld. Speurders onderzoeken een netwerk rond Hakim Berrebouh, een drugshandelaar uit Marseille die de bijnaam 'Wild Boar' draagt en sinds 2021 in de gevangenis zit.

Nasri ondervraagd over nachtclub

De naam van Nasri duikt op door zijn vroegere betrokkenheid bij nachtclub XS in Ivry-sur-Seine, vlak bij Parijs. Hij werd rond 2016 aandeelhouder van de zaak en zou toen enkele honderdduizenden euro’s hebben geïnvesteerd. Later werd hij mede-eigenaar.

Onderzoekers willen achterhalen of de nachtclub tussen 2021 en 2023 werd gebruikt om geld uit de drugshandel wit te wassen. Volgens elementen uit het vooronderzoek zou de vrouw van Berrebouh er meermaals grote sommen cash hebben opgehaald terwijl haar echtgenoot opgesloten zat.

Nasri zou tijdens zijn verhoor hebben verklaard dat hij ervan uitging dat hij al zijn aandelen in de nachtclub had verkocht. Die overeenkomst zou echter mondeling zijn gebleven en nooit officieel op papier zijn gezet.

Voorlopig geen aanklacht

De voormalige Franse international werd eind juni ook al eens ondervraagd in hetzelfde dossier. Hij kan later opnieuw worden opgeroepen, maar wordt momenteel nergens formeel van beschuldigd. Zijn advocaat wilde nog nergens reageren. Zijn precieze rol in het dossier blijft voorlopig onduidelijk.





Nasri zette in 2021 een punt achter zijn spelerscarrière. In juli 2019 trok hij transfervrij naar Anderlecht, waar hij opnieuw samenwerkte met Vincent Kompany. Zijn passage in Brussel werd door blessures en fysieke problemen geen succes. Paars-wit werd uiteindelijk de laatste club waarvoor hij uitkwam.

Eerder speelde Nasri voor Marseille, Arsenal, Manchester City, Sevilla, Antalyaspor en West Ham United. Voor Frankrijk verzamelde hij 41 interlands en vijf doelpunten. Na zijn afscheid ging hij aan de slag als analist bij Canal+.