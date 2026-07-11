Anderlecht doet miljoenenbod op opvallende aanvaller

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht doet miljoenenbod op opvallende aanvaller
Foto: © photonews

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Anderlecht heeft na de komst van Lukas Ambros nog niet genoeg van de transfermarkt. Paars-wit wil ook aanvallend extra opties en kijkt daarvoor nadrukkelijk richting Roemenië. Stefan Baiaram van Universitatea Craiova is volgens La Dernière Heure een concrete piste.

Vrijdag was al een bewogen dag voor Anderlecht. Eerst werd het vertrek van Nathan De Cat naar Hoffenheim officieel gemaakt, daarna stelde de club met Ambros meteen een nieuwe middenvelder voor. Toch is de kern daarmee nog lang niet af.

Anderlecht zoekt versterking op de flank

De Brusselaars willen ook op de flanken meer kwaliteit en concurrentie. In die zoektocht is Baiaram naar voren geschoven. De 23-jarige Roemeen speelt vooral als linksvoor en past dus in het profiel van een speler die voor dreiging, snelheid en rendement moet zorgen.

Volgens La Dernière Heure heeft Anderlecht al een bod van vier miljoen euro uitgebracht. Universitatea Craiova zou echter vijf miljoen euro willen ontvangen. Dat bedrag ligt ook in lijn met zijn marktwaarde, die door Transfermarkt op vijf miljoen euro wordt geschat.

Baiaram is kind van de club

Baiaram is geen speler die zomaar even kwam aanwaaien bij Craiova. Hij genoot er zijn jeugdopleiding en maakte later de stap naar de eerste ploeg. Intussen groeide hij uit tot een belangrijke naam bij de Roemeense club.

Vorig seizoen liet hij zich nadrukkelijk zien met 12 doelpunten en zes assists. Ook deze week was hij nog trefzeker in de voorrondes van de Champions League tegen het Wit-Russische ML Vitebsk. Craiova won die wedstrijd met 1-4.

De flankaanvaller ligt nog tot juni 2028 onder contract, waardoor zijn club stevig in de onderhandelingen zit. Anderlecht zal dus vermoedelijk nog wat moeten bewegen als het Baiaram echt naar Brussel wil halen.

Niet de enige piste

Baiaram zou momenteel wel hoog op de lijst staan, maar is niet de enige optie voor Anderlecht. Paars-wit bekijkt meerdere dossiers om de aanvalslinie te versterken.

Na het vertrek van De Cat en de komst van Ambros is duidelijk dat Anderlecht zijn kern stevig aan het hertekenen is. Met Baiaram zou er vooral extra gevaar vanaf links bijkomen. Nu moet blijken of het verschil tussen vraag en aanbod snel kan worden weggewerkt.

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