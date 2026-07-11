Club Brugge en KRC Genk krijgen tik in oefenwedstrijden, KAA Gent haalt stevig uit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge en KRC Genk krijgen tik in oefenwedstrijden, KAA Gent haalt stevig uit
Foto: © photonews

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Heel wat Belgische topclubs kwamen zaterdag in actie tijdens de voorbereiding. Club Brugge ging onderuit tegen Feyenoord, KAA Gent haalde stevig uit tegen SK Beveren en KRC Genk verloor voor het eerst deze zomer na een oefenduel met Fortuna Sittard.

Club Brugge verliest met 3-1 van Feyenoord

Er staan zaterdag heel wat oefenwedstrijd op het programma. Terwijl Anderlecht met 3-2 kon winnen van NEC Nijmegem kwam ook Club Brugge in actie. De regerende landskampioen speelde tegen Feyenoord. Ivan Leko startte met Vanden Driessche - Sabbe, Spileers, Coulibaly, Meijer - Audoor, Reis, Vetlesen - Campbell, Tresoldi en Diakhon.

Romeo Vermant was er niet bij. Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij last van een overbelasting, terwijl ook Felix Lemaréchal er wegens een kleine blessure niet bij was. Opvallend: Charles Vanhoutte (ex-Union) en Nacho Ferri (ex-Westerlo) namen meteen plaats in de basis bij de Nederlandse club.

De Rotterdammers waren dan ook veel beter aan de wedstrijd begonnen. In de eerste helft kwam Club Brugge goed weg. Tot drie keer tot stond het doelhout in de weg voor Feyenoord.

In de tweede helft voerde Leko een aantal wissels door. Hij speelde met Jackers - Siquet, Osuji, Gomez Van Hoogen, Garcia - Okon, Koren, Amengai - Forbs, Musuayi en Tzolis. Het was die laatste die Club kort na de rust op voorsprong kon zetten.

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Nadien liep alles in het honderd voor blauw-zwart. Shaqueel van Persie zette de bordjes weer gelijk, iets na het uur. Mika Marmol en Tobias van den Elshout maakten het af en zorgden voor een 3-1-eindstand. Ongetwijfeld een leerrijk duel voor Ivan Leko.

KAA Gent legt SK Beveren over de knie

Ook KAA Gent kwam zaterdag in actie. De Buffalo's oefenden achter gesloten deuren tegen SK Beveren en konden wel overtuigend winnen. Het werd uiteindelijk 4-0, al werd er wel gespeeld over twee keer zestig minuten.

Gent nam meteen het initiatief en duwde Beveren achteruit. Toch duurde het even vooraleer het overwicht ook op het scorebord kwam. Na een halfuur brak Wilfried Kanga de ban. De spits zette goed door, ging voorbij de doelman en werkte de 1-0 rustig binnen.

Na de pauze werd er stevig gewisseld bij Gent, maar het spelbeeld veranderde niet echt. Max Dean liet zich nadrukkelijk zien en zorgde al snel voor de 2-0 na een voorzet van Hugo Gambor. Even later ging de Engelse spits zelf neer in de zestien, waarna hij de strafschop ook gewoon zelf omzette: 3-0.

Gent bleef nadien zoeken naar meer. Uiteindelijk zorgde Josué Vergara nog voor de 4-0 met een kopbal vanuit een moeilijke hoek. Cissé raakte later ook nog de kruising, waardoor de score niet verder opliep. Voor de Buffalo’s was het zo een prima test richting de rest van de voorbereiding. Maandag vertrekt de groep op stage naar Nederland.

KRC Genk verliest met 2-1 van Fortuna Sittard

Ook KRC Genk speelde een oefenmatch. De Limburgers namen het op tegen hun vrienden van Fortuna Sittard. Er werd besloten om de wedstrijd op te delen in drie keer 30 minuten. Het eerste uur kon Genk weinig laten zien. Lequincio Zeefuik en Mohamed Ihattaren zorgden voor een 2-0 voorsprong voor Sittard.

De laatste 30 minuten stonden er twee volledig nieuwe elftallen op het veld. Dat liep een heel stuk beter, Aaron Bibout kon ook nog de 2-1 scoren. Uiteindelijk bleef het daar ook bij en zo verloor Genk voor de eerste keer deze voorbereiding.

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