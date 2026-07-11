'FC Barcelona dringt aan: Club Brugge wil meer dan tien miljoen euro'

Wat gaat er gebeuren met Jesse Bisiwu bij Club Brugge? FC Barcelona voert de forcing en tien miljoen euro zou wel eens de speler in huis kunnen halen. De deal zou de komende dagen in orde kunnen gaan komen, zo klinkt het.

Bisiwu heeft dan ook al heel wat adelbrieven om voor te leggen. Zijn explosiviteit in de eerste meters wordt alom geroemd en hij heeft een goede dribbel in huis. Hij heeft veel balgevoel en de nodige flair om mensen mee uit te kappen.

Vergelijkingen met Jérémy Doku of een jonge Khalilou Fadiga worden al eens gemaakt, maar Bisiwu lijkt aan het begin van een heel mooie carrière te staan - zoveel is nu al duidelijk, al moet hij natuurlijk nog stappen maken in de ontwikkeling.

Club Brugge wil meer dan tien miljoen euro vangen bij FC Barcelona

Welke scout je het ook vraagt ergens ter wereld, overal krijgt hij veel plusjes op zijn rapport. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten van de jaargang 2008 en dat is zeker met recht en reden, want ook zijn rendement is omhoog gegaan.

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al enorm gestegen richting 800.000 euro. Dat was een jaar geleden nog 'maar' 150.000 euro en de sky lijkt op dat gebied echt nog wel the limit te kunnen gaan worden.

Club Brugge gaat nu vol tot het gaatje voor Jesse Bisiwu

De jongeling ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Club Brugge en noch speler noch de club willen het op de spits drijven. Het ziet er dus naar uit dat hij deze zomer kan, mag en zal vertrekken, al is de vraagprijs van Club Brugge wel duidelijk. De Catalanen hebben een bod neergelegd dat stilaan in de buurt komt van wat Club verwacht, maar het bestuur is nog niet volledig overtuigd.





De gesprekken lopen verder en een akkoord zou er snel kunnen komen. Ondanks een contract dat binnen een jaar afloopt, hoopt blauw-zwart nog een mooi bedrag te vangen voor hun jonge belofte. Dat zou meer dan tien miljoen euro moeten worden. De komende dagen zal er verder worden onderhandeld, maar het is Barcelona nu echt wel menens: zij willen Jesse Bisiwu deze zomer absoluut in huis gaan halen.