Brandon Mechele neemt Lammens meteen in bescherming en spreekt over zijn toernooi

De uitschakeling tegen Spanje kwam hard aan bij de Rode Duivels, maar na afloop werd er vooral naar Senne Lammens gekeken. De jonge doelman viel in voor de geblesseerde Thibaut Courtois en ging bij de beslissende 2-1 niet vrijuit. Brandon Mechele sprong na de wedstrijd meteen op de bres voor hem.

Lammens zat na het laatste fluitsignaal duidelijk diep. Het hele team ging hem echter troosten. "We zijn een heel hecht team. Dat heb je vandaag ook gezien. We zijn er voor elkaar, niet alleen voor Senne. Voor iedereen was het moeilijk dat het op deze manier eindigde."

De ervaren verdediger wilde vooral benadrukken dat één fout een jonge keeper niet mag definiëren. "Het is jammer dat die tweede bal zo valt, maar dit zijn leermomenten. Hij is nog een jonge doelman met heel veel kwaliteiten. Hij zal hier zeker bovenop komen."

Mechele wees er bovendien op dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij Lammens ligt. "Het was geen makkelijke bal voor hem. Hij stuitte net voor hem. Wij als verdedigers hadden hem ook beter kunnen helpen door sneller mee te volgen. Als groep moeten we elkaar steunen en uit zo'n situatie leren."

Niemand had dit van mij verwacht

Voor Mechele zelf eindigde het WK ondanks de uitschakeling met een positief gevoel. De verdediger van Club Brugge speelde zich onder Rudi Garcia verrassend in de basis en miste geen enkele wedstrijd. "Ik ben vooral superblij dat ik hier mocht spelen. Ik denk niet dat veel mensen verwacht hadden dat ik elke wedstrijd zou afwerken."

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De 33-jarige verdediger kijkt dan ook met trots terug op zijn eerste wereldkampioenschap. "Ik heb geprobeerd dezelfde lijn door te trekken als bij Club Brugge. Ik heb echt genoten van dit toernooi en geprobeerd mijn steentje bij te dragen aan het team. Daar ben ik trots op." Bovendien wacht hem nu nog mooi nieuws op persoonlijk vlak. "Voorlopig is er thuis nog niets aan de hand, dus normaal ben ik op tijd terug voor de geboorte van mijn kindje."