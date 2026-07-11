OFFICIEEL: Lommel pakt uit met middenvelder van 15 miljoen euro

Lommel SK heeft meteen een stevige naam vastgelegd voor zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League. Sverre Nypan komt voor één seizoen over van Manchester City en moet in Limburg extra voetbal, creativiteit en kwaliteit aan het middenveld toevoegen.

Dat Lommel bij Manchester City uitkomt, is op zich geen verrassing gezien de banden binnen de City Football Group. Toch blijft de komst van Nypan opvallend. De Noor is geen onbekende jeugdspeler, maar iemand die al op bijzonder jonge leeftijd naam maakte in eigen land.

Topprofiel voor promovendus Lommel

Bij Rosenborg debuteerde hij al op zijn 15e in de eerste ploeg. Daarna ging het snel. Nypan groeide uit tot een vaste waarde en verzamelde uiteindelijk 70 officiële wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 14 doelpunten en 11 assists.

Die cijfers en zijn ontwikkeling leverden hem in 2025 een transfer naar Manchester City op. De Engelse topclub legde hem vast tot medio 2030 en betaalde 15 miljoen euro. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde nog altijd 13 miljoen euro.

Ervaring bij City en Middlesbrough

Het voorbije seizoen deed Nypan al ervaring op in Engeland. Eerst speelde hij op huurbasis bij Middlesbrough in de Championship. Nadien keerde hij terug naar Manchester City, waar hij aan de slag ging bij de Elite Development Squad en ook geregeld meetrainde met de A-kern van Pep Guardiola.

Voor Lommel is hij een interessante versterking omdat hij op meerdere posities kan spelen. Zijn voorkeur ligt centraal op het middenveld, maar hij kan ook hoger tussen de lijnen, op de flank of zelfs voorin uitgespeeld worden.





Sportief directeur Jeffrey van As noemt hem op de clubwebsite "een jonge, creatieve middenvelder" en ziet in hem "een grote aanwinst" voor de ploeg. Nypan zelf spreekt van een club waar hij zich meteen thuis voelt en ziet Lommel als een ideale plaats om zich verder te ontwikkelen.

Voor de Limburgers komt zijn komst op een belangrijk moment. Na de promotie naar de Jupiler Pro League moet de kern klaar zijn voor een hoger niveau.