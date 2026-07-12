'Ambitieuze promovendus shopt bij Standard: akkoord gevonden'

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KV Kortrijk wist afgelopen seizoen de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Na één jaartje in de Challenger Pro League gaan ze zo opnieuw op het hoogste niveau spelen. Om daar te blijven denken ze met Ken Masui en met Nayel Mehssatou een paar versterkingen in huis te halen.