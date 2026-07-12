'Ambitieuze promovendus shopt bij Standard: akkoord gevonden'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Ambitieuze promovendus shopt bij Standard: akkoord gevonden'
Foto: © photonews
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KV Kortrijk wist afgelopen seizoen de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Na één jaartje in de Challenger Pro League gaan ze zo opnieuw op het hoogste niveau spelen. Om daar te blijven denken ze met Ken Masui en met Nayel Mehssatou een paar versterkingen in huis te halen.

Aernout Van Lindt

Ambitieuze promovendus gaat shoppen bij Standard: akkoord gevonden

Ondanks een contract tot 2028 lijkt de toekomst van Nayel Mehssatou steeds verder weg van Sclessin te liggen. Al enkele weken onderhandelen KV Kortrijk en Standard over een terugkeer van de speler naar het Guldensporenstadion. Beide clubs hebben ondertussen een akkoord gevonden over een definitieve transfer van Mehssatou naar zijn ex-club. De gebruikelijke medische testen volgen maandag, daarna staat niets de officiële bevestiging van de transfer nog in de weg.

Kan dit zijn carrière opnieuw lanceren? Mehssatou werd opgeleid bij Anderlecht tot zijn 20ste en brak net bij de Kerels in de daaropvolgende tweeënhalf jaar echt door als prof. Hij zal er vertrouwen en wedstrijdritme proberen terug te vinden, en neemt zo meteen de plaats in van een andere ex-Rouche, Gilles Dewaele, die nog voor het begin van de voorbereiding naar de B-kern werd verwezen.

KV Kortrijk wist afgelopen seizoen de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Na één jaartje in de Challenger Pro League gaan ze zo opnieuw op het hoogste niveau spelen. Om daar te blijven denken ze met Ken Masui en met Nayel Mehssatou een paar versterkingen in huis te halen.

KV Kortrijk wil zich in diverse linies gaan versterken om er te staan voor het eerste seizoen opnieuw op het hoogste niveau. Daarbij zien ze ook iets in een ex-speler en in een sterkhouder van een gewezen concurrent uit de Challenger Pro League.

KV Kortrijk denkt volgens Het Laatste Nieuws onder meer aan Ken Masui. Die Japanner werd de afgelopen maanden door Beerschot gehuurd van Nagoya Grampus. Met dat team heeft KV Kortrijk eerder al goede zaken gedaan.

KV Kortrijk aast op Ken Masui, die vorig seizoen speelde voor Beerschot

En dus willen ze nu ook Masui in huis halen. Beerschot had in het huurcontract van Masui een aankoopoptie vervat, maar doordat De Mannekes ook volgend seizoen in de Challenger Pro League speelt zal die vermoedelijk niet gelicht worden.

Daar lijkt Kortrijk van te kunnen profiteren, door hem wél in huis te kunnen halen. De Japanse middenvelder is 25 jaar, voelt zich goed in België en wil gerust hier blijven. De speler heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van 900.000 euro.

KV Kortrijk wil ook Nayel Mehssatou terughalen na jaartje bij Standard de Liège

Ook voormalig publiekslieveling Nayel Mehssatou staat op het verlanglijstje van de promovendus. Vorige zomer maakte hij de overstap naar Standard, maar daar heeft hij weinig kunnen spelen en dus zouden ze eraan denken om hem terug te gaan halen.

De 24-jarige Brusselse Chileen met Marokkaanse roots heeft nog een contract tot juni 2028 bij de Rouches, maar speelde weinig afgelopen seizoen. Bij Kortrijk zou de man opnieuw aan zijn marktwaarde kunnen gaan werken die op dit moment anderhalf miljoen euro bedraagt volgens de cijfers van Transfermarkt. Kan Kortrijk een van beide middenvelders in huis halen? 

11 reacties
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K Beerschot VA
Nayel Mehssatou
Ken Masui

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